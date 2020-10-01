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В Саратовской области за три месяца зарегистрировались более 4800 «самозанятых»

Новости


На 1 октября в качестве «самозанятых» зарегистрировалось 4 846 налогоплательщиков. Напомним, что специальный налоговый режим, направленный на поддержку «самозанятых» граждан, начал действовать в Саратовской области с 1 июля.

Вместо НДФЛ в размере 13% для физических лиц и налогов по стандартным схемам налогообложения для ИП «самозанятые» платят с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке 4% - в случае предоставления услуг физическим лицам либо 6% - при предоставлении услуг юридическим лицам.

В том числе всем «самозанятым» гражданам предоставляется налоговый вычет в размере 10 000 рублей, а также «налоговый капитал» в размере одного МРОТ (12130руб). За счёт них можно будет в 2020 году уменьшить налоговые платежи, не отвлекая собственные средства и сохраняя свои доходы.

Этот режим могут применить физлица и ИП, которые не имеют работодателя и наёмных работников и чей ежегодный доход не превышает 2,4 млн рублей. Например, это фотографы, косметологи, пекари, репетиторы.

«Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку "самозанятым" гражданам, чтобы данный сектор продолжал активно расти и развиваться. На сегодняшний день созданы наиболее благоприятные условия, позволяющие эффективно вести собственный бизнес. Это упрощенный процесс регистрации, налоговые льготы, отсутствие необходимости предоставлять декларации. Легализация предпринимательской деятельности посредством регистрации в качестве «самозанятого» открывает доступ к федеральным и региональным мерам поддержки, предоставляемым в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», - отмечает министр экономического развития области Юлия Швакова.