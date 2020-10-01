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Решение о начале отопительного сезона приняли 35 районов Саратовской области

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35 районов Саратовской области приняли нормативно-правовые акты о начале отопительного сезона: Александрово-Гайский, Аткарский, Базарно-Карабулакский, Балаковский, Балашовский, Балтайский, Воскресенский, Дергачевский, Духовницкий, Екатериновский, Ершовский, Ивантеевский, Красноармейский, Краснокутский, Краснопартизанский, Лысогорский, Марксовский, Новобурасский, Новоузенский, Озинский, Петровский, Питерский, Ровенский, Романовский, Самойловский, Саратовский, ЗАТО Светлый, Ртищевский, Татищевский, Турковский, Хвалынский и Энгельсский районы, МО «Поселок Михайловский» и МО «город Саратов» и МО «Город Шиханы»).

«Исключительное внимание уделяем объектам социальной сферы. На сегодняшний день идет пуск тепла в объекты здравоохранения, образования, культуры Аткарского, Базарно-Карабулакского, Балаковского, Балтайского, Балашовского, Воскресенского, Дергачевского, Духовницкого, Ершовского, Ивантеевского, Краснопартизанского, Красноармейского, Лысогорского, Марксовского, Новобурасского, Озинского, Петровского, Романовского, Ртищевского, Самойловского, Татищевского, Турковского и Хвалынского районов, ЗАТО Светлый и городов Саратов и Шиханы, в остальных районах проходят пробные топки соцобъектов, - рассказал министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачёв. - С конца сентября по распоряжениям местных органов началась подача тепла в жилые дома Балтайского, Краснопартизанского, Озинского и Саратовского районов, с сегодняшнего дня — в дома Аткарского, Дергачевского, Духовницкого, Екатериновского, Ивантеевского, Красноармейского, Новобурасского, Петровского, Питерского, Романовского, Татищевского, Ртищевского районов, а также поселка Михайловский, ЗАТО Светлый и городов Саратова и Шиханы».

С 4 октября начнется пуск тепла в Хвалынском районе, с 15 октября — в Александрово-Гайском, Ершовском и Ровенском, Турковском, Энгельсском районах. Отопление будет включено раньше при условии сохранения среднесуточной температуры ниже 8 градусов в течение 5 дней.

Напомним, в соответствии с законодательством о теплоснабжении пуск тепла на объекты осуществляется по заявкам потребителей (образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры, управляющих компаний и т. д.).