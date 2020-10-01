1 октября 2020 ЧЕТВЕРГ
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В Саратове реконструировали 147 участков пешеходных зон
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Завершился областной семинар-практикум для руководителей студий декоративно-прикладного творчества «Изделия из природных материалов»
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В Саратовской области за три месяца зарегистрировались более 4800 «самозанятых»
13:21 | 01 октября
Решение о начале отопительного сезона приняли 35 районов Саратовской области
12:25 | 01 октября
Фестиваль «Укек»-2020 уже принял три тысячи посетителей
11:29 | 01 октября
В Саратове создана уникальная фотовыставка «Я в проекте «Старшее поколение»
10:38 | 01 октября
В Саратове 64 столичных троллейбуса готовят к выходу на маршруты
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С 1 октября перестанут дачные пригородные поезда в Саратовской области
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Фестиваль «Укек»-2020 уже принял три тысячи посетителей

Новости


Началась финальная неделя Фестиваля археологии и реконструкции «Укек».

Реконструкторы, археологи и экскурсоводы провели более 500 бесплатных мастер-классов, научно-популярных лекций и экскурсий.

В 2020 году Фестиваль «Укек» проходит на открытой территории Исторического парка «Россия — Моя история» в Саратове (ул. Шелковичная, 19, ост. Ильинская площадь) и принимает посетителей в соответствии со всеми требованиями эпидемиологической безопасности.

Гости Укека постигают азы гончарного и кузнечного дела, учатся монгольской письменности и китайской живописи, создают изысканные стеклянные бусины, плетут кольчугу, намолачивают муку, узнают об археологическом наследии Увекского городища и принимают участие в квестах.

Фестиваль «Укек» завершится в воскресенье, 4 октября. Все желающие еще успеют выбрать удобный день и время для бесплатного посещения фестивальных площадок на сайте https://myhistory64.timepad.ru/event/1420222/ или записаться по телефону: (8452) 69-50-34.

О том, как развивался фестиваль, кто стоял у его истоков и продолжает не только создавать праздник, но и вносить вклад в изучение археологического наследия Увекского городища, читайте на сайте проекта https://ukekfest.ru/

Проект «Археологический детектив: увлекательное путешествие в прошлое» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов».