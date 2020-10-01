Фестиваль «Укек»-2020 уже принял три тысячи посетителей

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Реконструкторы, археологи и экскурсоводы провели более 500 бесплатных мастер-классов, научно-популярных лекций и экскурсий.В 2020 году Фестиваль «Укек» проходит на открытой территории Исторического парка «Россия — Моя история» в Саратове (ул. Шелковичная, 19, ост. Ильинская площадь) и принимает посетителей в соответствии со всеми требованиями эпидемиологической безопасности.Гости Укека постигают азы гончарного и кузнечного дела, учатся монгольской письменности и китайской живописи, создают изысканные стеклянные бусины, плетут кольчугу, намолачивают муку, узнают об археологическом наследии Увекского городища и принимают участие в квестах.Фестиваль «Укек» завершится в воскресенье, 4 октября. Все желающие еще успеют выбрать удобный день и время для бесплатного посещения фестивальных площадок на сайте https://myhistory64.timepad.ru/event/1420222/ или записаться по телефону: (8452) 69-50-34.О том, как развивался фестиваль, кто стоял у его истоков и продолжает не только создавать праздник, но и вносить вклад в изучение археологического наследия Увекского городища, читайте на сайте проекта https://ukekfest.ru/Проект «Археологический детектив: увлекательное путешествие в прошлое» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов».