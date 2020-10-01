1 октября 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 01 октября
Дан старт региональному этапу VI Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года»
16:09 | 01 октября
В Саратове реконструировали 147 участков пешеходных зон
15:15 | 01 октября
Завершился областной семинар-практикум для руководителей студий декоративно-прикладного творчества «Изделия из природных материалов»
14:20 | 01 октября
В Саратовской области за три месяца зарегистрировались более 4800 «самозанятых»
13:21 | 01 октября
Решение о начале отопительного сезона приняли 35 районов Саратовской области
12:25 | 01 октября
Фестиваль «Укек»-2020 уже принял три тысячи посетителей
11:29 | 01 октября
В Саратове создана уникальная фотовыставка «Я в проекте «Старшее поколение»
10:38 | 01 октября
В Саратове 64 столичных троллейбуса готовят к выходу на маршруты
09:49 | 01 октября
С 1 октября перестанут дачные пригородные поезда в Саратовской области
09:00 | 01 октября
В селе Калмантай Вольского района заканчивается ремонт ДК
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратове создана уникальная фотовыставка «Я в проекте «Старшее поколение»

Новости


Сегодня, 1 октября, в Международный день пожилых людей, в здании министерства труда и социальной защиты открылась уникальная выставка – презентация областной фотоакции «Я в проекте «Старшее поколение».

Герои фоторабот – представители старшего поколения, участники реализации социальных технологий в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Своим личным примером они доказывают, что в любом возрасте можно и нужно жить активно и интересно.

Экспозиция доступна для онлайн-просмотра по ссылке https://social.saratov.gov.ru/fotoaktsiya_starshee_pokolenie

Напомним, региональный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография» реализуется с 2019 по 2024 год. Поэтапно в комплексных центрах социального обслуживания населения области открываются залы для занятий адаптивной физкультурой, комнаты психологической разгрузки (сенсорные комнаты), творческие мастерские «Доброцентр», социальные пункты проката «Активное долголетие», пункты проката технических средств реабилитации, демонстрационные комнаты для обучения навыкам ухода за тяжелобольными, школы восстановления «Шаг за шагом», модули «Учебная кухня», «Университет третьего возраста» и другие социальные технологии.