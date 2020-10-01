В Саратове создана уникальная фотовыставка «Я в проекте «Старшее поколение»

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Герои фоторабот – представители старшего поколения, участники реализации социальных технологий в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Своим личным примером они доказывают, что в любом возрасте можно и нужно жить активно и интересно.Экспозиция доступна для онлайн-просмотра по ссылке https://social.saratov.gov.ru/fotoaktsiya_starshee_pokolenieНапомним, региональный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография» реализуется с 2019 по 2024 год. Поэтапно в комплексных центрах социального обслуживания населения области открываются залы для занятий адаптивной физкультурой, комнаты психологической разгрузки (сенсорные комнаты), творческие мастерские «Доброцентр», социальные пункты проката «Активное долголетие», пункты проката технических средств реабилитации, демонстрационные комнаты для обучения навыкам ухода за тяжелобольными, школы восстановления «Шаг за шагом», модули «Учебная кухня», «Университет третьего возраста» и другие социальные технологии.