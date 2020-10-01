В Саратове 64 столичных троллейбуса готовят к выходу на маршруты

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Весь прибывающий из столицы электротранспорт подвергается обязательной дезинфекции. В настоящее время троллейбусы готовят к выходу на линию – проводится технический осмотр, адаптируются маршрутные табло, устанавливается система ГЛОНАСС.Напомним, при содействии спикера Госдумы Вячеслава Володина в рамках перехода столицы на электробусы с правительством Москвы достигнута договоренность о передаче Саратову 80 единиц электротранспорта. Все троллейбусы низкопольные, современного образца. Они оборудованы кондиционерами, светодиодным освещением и камерами видеонаблюдения. Многие из троллейбусов имеют возможность автономного хода, что является большим преимуществом в случае аварий и заторов на дорогах.