С 1 октября перестанут дачные пригородные поезда в Саратовской области

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- № 6471 Примыкание – Аткарск отправлением со ст. Примыкание по средам, субботам и воскресеньям в 5:49, прибытием на конечную ст. Аткарск в 8:35;- № 6418 Аткарск – Саратов-1 отправлением со ст. Аткарск по средам, субботам и воскресеньям в 18:46, прибытием на конечную ст. Саратов-1 в 21:12;- № 6311 Примыкание – Сухой Карабулак отправлением со ст. Примыкание по средам, субботам и воскресеньям в 5:01, прибытием на конечную ст. Сухой Карабулак в 7:52;- № 6128 Сухой Карабулак – Примыкание отправлением со ст. Сухой Карабулак по средам, субботам и воскресеньям в 17:19, прибытием на конечную ст. Примыкание в 20:15.