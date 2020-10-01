1 октября 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 01 октября
Дан старт региональному этапу VI Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года»
16:09 | 01 октября
В Саратове реконструировали 147 участков пешеходных зон
15:15 | 01 октября
Завершился областной семинар-практикум для руководителей студий декоративно-прикладного творчества «Изделия из природных материалов»
14:20 | 01 октября
В Саратовской области за три месяца зарегистрировались более 4800 «самозанятых»
13:21 | 01 октября
Решение о начале отопительного сезона приняли 35 районов Саратовской области
12:25 | 01 октября
Фестиваль «Укек»-2020 уже принял три тысячи посетителей
11:29 | 01 октября
В Саратове создана уникальная фотовыставка «Я в проекте «Старшее поколение»
10:38 | 01 октября
В Саратове 64 столичных троллейбуса готовят к выходу на маршруты
09:49 | 01 октября
С 1 октября перестанут дачные пригородные поезда в Саратовской области
09:00 | 01 октября
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С 1 октября перестанут дачные пригородные поезда в Саратовской области

Новости


В связи с окончанием дачного сезона с 1 октября в Саратовской области отменяется курсирование следующих пригородных поездов:

- № 6471 Примыкание – Аткарск отправлением со ст. Примыкание по средам, субботам и воскресеньям в 5:49, прибытием на конечную ст. Аткарск в 8:35;

- № 6418 Аткарск – Саратов-1 отправлением со ст. Аткарск по средам, субботам и воскресеньям в 18:46, прибытием на конечную ст. Саратов-1 в 21:12;

- № 6311 Примыкание – Сухой Карабулак отправлением со ст. Примыкание по средам, субботам и воскресеньям в 5:01, прибытием на конечную ст. Сухой Карабулак в 7:52;

- № 6128 Сухой Карабулак – Примыкание отправлением со ст. Сухой Карабулак по средам, субботам и воскресеньям в 17:19, прибытием на конечную ст. Примыкание в 20:15.