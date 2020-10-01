В селе Калмантай Вольского района заканчивается ремонт ДК

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Все годы существования клуб (а построен он в далеком 1977) был и остается центром жизни отдаленного Вольского села. Неудивительно, что и несмотря на ремонт творческая жизнь здесь продолжалась. За 8 месяцев 2020 года в ДК села Калмантай проведено более девяноста культурно-массовых мероприятий (в том числе в онлайн режиме). В них приняли участие порядка двух тысяч человек. Работает киноустановка, регулярно проводится кинопоказ мультипликационных и художественных фильмов.В Калмантае функционируют одиннадцать клубных формирований. В них занимаются 150 человек.В селе все - от мала до велика - с нетерпением ждут открытия обновленного Дома культуры.- В малых населенных пунктах, особенно удаленных от больших городов, зачастую очень устаревшая материальная база учреждений культуры, - рассказывает министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина. - Потребность в интересном досуге и возможности реализовать себя в творчестве у людей сегодня не ослабевает, а, наоборот, только растет. Поэтому первая задача нацпроекта — модернизация материальной базы учреждений культуры. Для ее решения разработана программа «Культурная среда».НАША СПРАВКА:В 2020 году по разделу "Культурная среда" национального проекта "Культура" осуществляется строительство нового Дома культуры в селе Семёно-Полтавка Ершовского района и капитальный ремонт 5 сельских культурно-досуговых учреждений на сумму 76 миллионов рублей. В селах Ивановка и Николаевка Ивантеевского района и поселке Первомайский Дергачевского района ремонт уже завершен. Уровень готовности объектов в селе Калмантай Вольского района составил 97%, в селе Семено-Полтавка Ершовского района – 90%, в поселке Новониколаевский Балаковского района – 68%. Все работы планируется завершить до 15 октября текущего года.