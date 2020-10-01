МВД России напоминает о бдительности при приобретении лекарственных препаратов в зарубежных интернет-магазинах

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В ней гражданам напоминают о необходимости соблюдения бдительности при осуществлении таких покупок, поскольку в приобретаемых за рубежом препаратах могут содержаться сильнодействующие вещества, запрещенные или ограниченные в обороте на территории РФ.Соответственно такая покупка влечет уголовную ответственность согласно уголовному законодательству. Так, ст. 226.1 УК РФ предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 12 лет за незаконное перемещение сильнодействующих веществ на территорию Российской Федерации. Статьей 234 УК РФ предусмотрено лишение свободы на срок от 2 до 8 лет за незаконное приобретение, ранение и перевозку в целях сбыта сильнодействующих веществ, а также нарушения правил обращения с ними.Также МВД России перед покупкой в зарубежных интернет-магазинах рекомендует изучить нормативно-правовую базу. В числе документов для ознакомления – Постановление Правительства РФ от 29.12 2007 г. №964 «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей ст.234 и других статей УК РФ, а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей ст.234 Уголовного кодекса Российской Федерации».