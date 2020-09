В Саратове назвали участников международного конкурса на лучшие проекты комплексного развития центра города

просмотров: 211

В рамках пресс-конференции в Саратове назвали команды, которые разработают проекты комплексного развития для центра города в рамках Открытого международного конкурса на лучшие архитектурно-градостроительные проекты комплексного развития территорий центральной части муниципального образования «Город Саратов».Участие в конкурсе примут:1) KARRES EN BRANDS (Нидерланды) / MANDAWORKS (Швеция) / KOSMOS (Россия)2) Arteza (Россия) / Megabudka (Россия) / Citymakers (Россия) / Факультет биологии Саратовского государственного университета / Студия транспортного проектирования (Россия)3) l'AUC (Франция) / Mosbach Paysagistes (Франция) / OFFICE Kersten Geers David Van Severen (Бельгия)4) ADEPT (Дания) / TOBE Architects (Россия) / Buro Happold (Германия)5) Новая Земля (Россия) / Wagon Landscaping SAS (Франция) / Mæ Architects Ltd (Великобритания) / GRACE SRL (Италия) / LABORATORIO PERMANENTE DEGLI ARCHITETTI NICOLA RUSSI E ANGELICA SYLOS LABINI (Италия) / SNoU project Ltd (Россия) / M4 Ltd (Россия) / 8 линий (Россия) / Архитектурное бюро «Новое» (Россия)