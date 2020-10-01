1 октября 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 30 сентября
МВД России напоминает о бдительности при приобретении лекарственных препаратов в зарубежных интернет-магазинах
16:07 | 30 сентября
В Саратове назвали участников международного конкурса на лучшие проекты комплексного развития центра города
15:10 | 30 сентября
Представители СШОР по гребле на байдарках и каноэ рассказали о первых победах и работе в условиях пандемии
14:17 | 30 сентября
С 1 октября начинается охота на лося, косулю сибирскую, оленей и бобра
13:18 | 30 сентября
Сотрудники ПривЖД и их близкие приглашаются для участия в онлайн-фестивале ОАО "РЖД" "Семейные ценности и традиции"
12:23 | 30 сентября
Онлайн-концерт по случаю Дня компании ОАО "РЖД" покажут на региональных телеканалах
11:32 | 30 сентября
В Радищевском музее открывается выставка «Саратовские художники. Возвращенные имена»
10:40 | 30 сентября
Набор социальных услуг от ПФР необходимо выбрать до 1 октября
09:53 | 30 сентября
Режиссеры театральных коллективов смогут принять участие в областном онлайн семинаре-практикуме
09:00 | 30 сентября
В октябре временно изменится маршрут электрички «Саратов-1 – Овражная»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратове назвали участников международного конкурса на лучшие проекты комплексного развития центра города

Новости


В рамках пресс-конференции в Саратове назвали команды, которые разработают проекты комплексного развития для центра города в рамках Открытого международного конкурса на лучшие архитектурно-градостроительные проекты комплексного развития территорий центральной части муниципального образования «Город Саратов».

Участие в конкурсе примут:

1) KARRES EN BRANDS (Нидерланды) / MANDAWORKS (Швеция) / KOSMOS (Россия)

2) Arteza (Россия) / Megabudka (Россия) / Citymakers (Россия) / Факультет биологии Саратовского государственного университета / Студия транспортного проектирования (Россия)

3) l'AUC (Франция) / Mosbach Paysagistes (Франция) / OFFICE Kersten Geers David Van Severen (Бельгия)

4) ADEPT (Дания) / TOBE Architects (Россия) / Buro Happold (Германия)

5) Новая Земля (Россия) / Wagon Landscaping SAS (Франция) / Mæ Architects Ltd (Великобритания) / GRACE SRL (Италия) / LABORATORIO PERMANENTE DEGLI ARCHITETTI NICOLA RUSSI E ANGELICA SYLOS LABINI (Италия) / SNoU project Ltd (Россия) / M4 Ltd (Россия) / 8 линий (Россия) / Архитектурное бюро «Новое» (Россия)

Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код