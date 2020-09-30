С 1 октября начинается охота на лося, косулю сибирскую, оленей и бобра

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Охота на копытных животных продлится до 31 декабря на взрослых особей и до 15 января на лосей возрастом до года, на бобра - до 28 февраля.В соответствии с утвержденными лимитами и квотами в текущем сезоне можно будет добыть 289 лосей, из них 16 особей до года, 109 благородных и 104 пятнистых оленей, а также 1250 особей косули сибирской.Разрешения на добычу на территории общедоступных охотничьих угодий были распределены путем жеребьевки.Охотники, участвовавшие в жеребьёвке и выигравшие соответствующие разрешения с учетом утвержденных лимитов и квот, могут обращаться в комитет охотничьего хозяйства и рыболовства за их получением.