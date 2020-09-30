30 сентября 2020 СРЕДА
Новости
16:07 | 30 сентября
В Саратове назвали участников международного конкурса на лучшие проекты комплексного развития центра города
15:10 | 30 сентября
Представители СШОР по гребле на байдарках и каноэ рассказали о первых победах и работе в условиях пандемии
14:17 | 30 сентября
С 1 октября начинается охота на лося, косулю сибирскую, оленей и бобра
13:18 | 30 сентября
Сотрудники ПривЖД и их близкие приглашаются для участия в онлайн-фестивале ОАО "РЖД" "Семейные ценности и традиции"
12:23 | 30 сентября
Онлайн-концерт по случаю Дня компании ОАО "РЖД" покажут на региональных телеканалах
11:32 | 30 сентября
В Радищевском музее открывается выставка «Саратовские художники. Возвращенные имена»
10:40 | 30 сентября
Набор социальных услуг от ПФР необходимо выбрать до 1 октября
09:53 | 30 сентября
Режиссеры театральных коллективов смогут принять участие в областном онлайн семинаре-практикуме
09:00 | 30 сентября
В октябре временно изменится маршрут электрички «Саратов-1 – Овражная»
20:38 | 29 сентября
Макдоналдс хочет ввести заказ с подарком для леди Happy lady meal
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Сотрудники ПривЖД и их близкие приглашаются для участия в онлайн-фестивале ОАО "РЖД" "Семейные ценности и традиции"

Новости


ОАО "РЖД" объявило о старте онлайн-фестиваля "Семейные ценности и традиции". Для участия в новом проекте приглашаются работники компании на полигоне Приволжской железной дороги, а также члены их семей и ветераны железнодорожного транспорта.

Учредителями фестиваля являются Департамент социального развития ОАО "РЖД", Роспрофжел и Благотворительный фонд "Почет".

Мероприятие состоит из регионального и общероссийского этапов. В нем могут принять участие семьи с двумя детьми от 7 до 14 лет, а также семейные пары и неработающие пенсионеры ОАО "РЖД" до 70 лет.

Пары должны состоять в официально зарегистрированном браке, а также работать в компании "РЖД" не менее одного года. Оформить заявку на участие можно до 15 октября 2020 года на сайте https://szd.online. При этом абсолютно все желающие поддержать своих друзей и коллег могут зарегистрироваться в качестве болельщиков.

В рамках отборочного тура (с 15 октября по 15 декабря) участникам необходимо снять и загрузить на сайт видео-визитку своей семьи, рассказать о ее традициях, ценностях, а также написать и отправить на рассмотрение жюри эссе на тему "Мы – наследие Победы", приложив подборку фотографий. Еще одно задание – поделиться семейным кулинарным рецептом и сопроводить его фотографиями.

Итоги регионального этапа станут известны 31 января 2021 года. Лучшая пара представит магистраль в финале, который пройдет в феврале – марте в Красноярске. Там для представителей железных дорог будет подготовлена насыщенная программа на территории одного из лучших санаториев Красноярского края.

Узнать дополнительную информацию можно по следующим телефонам: 8-927-133-79-69, 8-937-143-55-15.