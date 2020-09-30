Макдоналдс хочет ввести заказ с подарком для леди Happy lady meal
Макдоналдс хочет предложить своим посетителям новую «фишку»: по аналогии с обедом Happy meal в ресторанах Макдональдс может появиться комплексный заказ для леди Happy lady meal с прекрасным по содержанию подарком.
Это косметические зеркала с комплиментами в стихах на футлярах. Идею для обсуждения запустили в профиле в Инстаграме, там же уже размещены фотографии с примерными макетами подарков.
Пользователи с восторгом оценили новую инициативу Макдоналдса, о чем свидетельствуют их комментарии. Многие хотели бы немедленно сделать подобный заказ и стать обладателями волшебного аксессуара.
Идея Макдоналдса – отличная эмоциональная привязка к бренду и наглядный пример лояльности в гостевом сервисе. Безусловно, комплименты в стихах несут в себе большой заряд бодрости и хорошего настроения, оказывают благотворное влияние на сознание людей. Если идея будет реализована, то любители Макдоналдс станут свидетелями грандиозной популяризации ресторанов.