30 сентября 2020 СРЕДА
Новости
20:38 | 29 сентября
Макдоналдс хочет ввести заказ с подарком для леди Happy lady meal
19:27 | 29 сентября
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор включён в пятёрку самых влиятельных евреев по итогам года
17:00 | 29 сентября
С территории Саратовской области с начала года отгружено более восьмисот тысяч тонн зерна нового урожая
16:19 | 29 сентября
Тарифный план «Удачный»: домашний интернет, ТВ и крутые сериалы!
16:09 | 29 сентября
Ветеринары Саратовской области начали вакцинацию птицепоголовья против гриппа
15:33 | 29 сентября
На кольцевой развязке на проспекте Строителей перенесли пешеходный переход
14:48 | 29 сентября
В Базарном Карабулаке пройдет фестиваль «Серебряный родник»
14:09 | 29 сентября
Саратовский школьник принял участие в международных музыкальных конкурсах
13:11 | 29 сентября
Сотрудники Саратовского НПЗ убрали волжский берег в районе поселка Увек
12:18 | 29 сентября
Академдрама готовит премьеру спектакля "Две матери, две дочери"
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Макдоналдс хочет ввести заказ с подарком для леди Happy lady meal

Новости
Макдоналдс хочет ввести заказ с подарком для леди Happy lady meal

Макдоналдс хочет предложить своим посетителям новую «фишку»: по аналогии с обедом Happy meal в ресторанах Макдональдс может появиться комплексный заказ для леди Happy lady meal с прекрасным по содержанию подарком.

Это косметические зеркала с комплиментами в стихах на футлярах. Идею для обсуждения запустили в профиле в Инстаграме, там же уже размещены фотографии с примерными макетами подарков.

Пользователи с восторгом оценили новую инициативу Макдоналдса, о чем свидетельствуют их комментарии. Многие хотели бы немедленно сделать подобный заказ и стать обладателями волшебного аксессуара.

Идея Макдоналдса – отличная эмоциональная привязка к бренду и наглядный пример лояльности в гостевом сервисе. Безусловно, комплименты в стихах несут в себе большой заряд бодрости и хорошего настроения, оказывают благотворное влияние на сознание людей. Если идея будет реализована, то любители Макдоналдс станут свидетелями грандиозной популяризации ресторанов.