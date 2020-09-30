В Радищевском музее открывается выставка «Саратовские художники. Возвращенные имена»

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В экспозиции представлены 47 произведений живописи и около 80 графических листов одиннадцати художников – Якова Вебера, Франца Весели, Юрия Зубова, Фёдора Корнеева, Николая Мамонтова, Бориса Миловидова, Фёдора Русецкого, Александра Скворцова, Константина Частова, Ивана Щеглова и Валентина Юстицкого. Имена и творчество одних из них время от времени появляются на афишах выставок в провинциальных и столичных музеях. Несмотря на несправедливое осуждение, они сумели внести большой вклад в сохранение и развитие традиций изобразительного искусства Саратова. Творчество других известно лишь узкому кругу знатоков и любителей искусства. О третьих практически ничего не известно даже специалистам. Так, на сегодняшний день не обнаружено ни одной работы Виталия Гофмана, Михаила Егорова и Николая Горшенина, а скупые биографические сведения о них по большей части извлечены из уголовных дел, сохранившихся в архиве ФСБ.Большая часть включенных в экспозицию произведений хранится в коллекции Радищевского музея, три военных плаката Константина Частова предоставлены Саратовским областным музеем краеведения, несколько живописных и графических работ принадлежат собраниям частных коллекционеров.Первым из саратовских художников пострадал Фёдор Корнеев – до революции один из авторитетнейших педагогов Боголюбовского рисовального училища. В первые же годы после Октябрьской революции 1917 года он подарил свою обширную коллекцию произведений искусства «трудовому народу», а созданную им художественную студию передал в ведение Наркомпроса, оставшись в ней на правах директора и преподавателя. В 1929 году он был арестован, осужден за антисоветскую агитацию и отправлен в Архангельск в ссылку на три года, по истечении которых еще на три года был лишен права жить в Нижне-Волжском крае. Студия его была закрыта, коллекция исчезла, и нам до сих пор не известны ни дата, ни место его смерти.В наибольшей степени сегодня изучено и известно широкому зрителю творчество Валентина Юстицкого. В 2004 году знаменитый музыкант Владимир Спиваков подарил Радищевскому музею раннюю работу Юстицкого «Печальная муза», приобретенную за рубежом. Валентин Юстицкий – яркая личность, смелый экспериментатор, в 1910-е годы – авангардист, в 1920-е – участник известных московских художественных объединений «Тринадцать» и «4 искусства». Он всегда умел находить нестандартные творческие решения, пробовал работать в разных стилистиках (абстракционизм, примитивизм, экспрессионизм, организовывал футуристические перформативные акции) в 1930-е–1950-е годы подвергался критике за «формализм». В 1937 году был арестован и отбыл 10 лет в лагере, чудом оставшись в живых. На выставке представлен большой блок его живописных произведений разных лет, включая работы, созданные в заключении.Иван Щеглов на протяжении почти сорока лет преподавал в Саратовском художественном училище и успел воспитать несколько поколений молодых художников, многие из которых впоследствии стали значительными мастерами. Как живописец он продолжал традиции русского импрессионизма и сезаннизма, был мастером лирического пейзажа, далеким от пропагандистских задач соцреализма, за что в 1940-е годы неоднократно подвергался критике за «формализм». Щеглова арестовывали четыре раза – в 1928, 1930, 1933 и 1951 году. Трижды он отделывался условными сроками и административными взысканиями. Но в возрасте 70 лет, он был осужден на 10 лет за антисоветскую агитацию, и вышел на свободу только благодаря смерти Сталина.Александр Скворцов, один из крупнейших саратовских графиков, был арестован в 1933 году по абсурдному обвинению в шпионаже и организации контрреволюционного заговора. Осужден на 3 года ссылки в Казахстан. По возвращении в Саратов работал художником в местныхиздательствах, во время войны – в областной газете «Коммунист», позднее – в Автодорожном институте и Саратовском художественном училище. За свою долгую творческую биографию Скворцов успел попробовать свои силы во всех без преувеличения графических техниках и практически в каждой сумел создать подлинные шедевры. Тематический диапазон его графических листов также предельно широк и разнообразен. Мастеру в равной степени удавались и городские, и волжские пейзажи, и портреты, и натюрморты, и жанровые композиции.Борис Миловидов, как и Иван Щеглов, практически всю жизнь преподавал в художественном училище. Арест 1931 года оказался травмой, наложившей отпечаток на всю его последующую жизнь и творчество. В середине 1930-х годов у него появляются живописные работы, написанные в глухом сумрачном колорите, совершенно не характерном для начального периода творчества, когда высветленная цветовая гамма сближала его холсты с произведениями мастеров «саратовской школы живописи». Тем не менее, в последующие годы, несмотря на демонстративную лояльность советскому режиму, он продолжал оставаться носителем традиций «Голубой розы», за что неоднократно подвергался критике за «формализм».Фёдор Русецкий в юности учился в Саратовском художественном техникуме у Валентина Юстицкого и, как и учитель, был известен смелостью взглядов на искусство. Арест в 1935 году и пятилетнее заключение также серьезно сказались на его творческой биографии. Тем не менее, он состоялся как график и книжный иллюстратор, достаточно известный в Саратове в 1950-е – 1970-е годы, сегодня же почти забытый.Из всего наследия Якова Вебера, представленного во многих музеях Саратовской области, в выставку удалось включить всего две его работы, обе из коллекции Андрея Морозова. Это совсем еще ранний, строго академически выверенный «Первый снег» 1893 года и акварель «Лошадка», созданная в 1910 году и демонстрирующая, насколько за прошедшие полтора с лишним десятилетия изменились творческие ориентиры живописца: от сухого академизма не осталось и следа, пейзаж полон света и воздуха, цвет по-импрессионистически прозрачен.Имена и работы Франца Весели, Юрия Зубова, Николая Мамонтова до сих пор остаются практически неизвестны саратовцам.Франц Весели родился в 1891 году в Будапеште, учился в Венской академии художеств. В 1914 был призван в армию, участвовал в Первой мировой войне, попал в плен к русским и остался в Советской России. С 1918 жил в Ярославле, сотрудничал в газете «Северный рабочий». В 1935 переехал в Саратов, работал художником в газете «Коммунист». В 1936 принял советское гражданство. В начале 1938 года его арестовали, обвинили в шпионской деятельности в пользу Австрии и Германии и в октябре того же года расстреляли. Значительная часть наследия художника хранится в Ярославском художественном музее. В Саратове в Радищевском музее сохранился лишь один плакат работы Франца Весели, созданный в 1937 году к выборам в Верховный Совет СССР.Николай Мамонтов прибыл в Саратов уже «свободным» художником – после того, как отбыл пятилетний срок ссылки, и потому предпочел дистанцироваться от «официальной» художественной жизни: не контактировал с местным Союзом художников, не принимал участия в выставках. Работал в автодорожном институте на кафедре черчения, а живописью продолжал заниматься исключительно для себя. Открытие его как художника происходило уже после смерти. Благодаря реставратору Радищевского музея Владимиру Солянову наследие Мамонтова не пропало, но было по достоинству оценено и передано в музеи Омска и Саратова. На выставке представлено несколько живописных и графических произведений художника, созданных как в ранний, итальянский период, так и во время ссылки в 1930-е годы и в годы жизни в Саратове.Проект «Саратовские художники. Возвращенные имена» и выставка в Радищевском музее призваны напомнить саратовцам о сложных судьбах наших мастеров искусства, продемонстрировать ценность сохранения памяти о каждом из них и способствовать формированию мудрого отношения к трагическим событиям истории ХХ века.Не осуждая, но пытаясь понять и извлекая уроки.