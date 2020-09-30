Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор включён в пятёрку самых влиятельных евреев по итогам года

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В материале под заголовком «Пять евреев, которые произвели сенсацию в Израиле в 5780 году», издание отмечает значительный вклад Вячеслава Моше Кантора, старшего советника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, основателя социальной сети Фэйсбук Марка Цукерберга, израильско-канадского бизнесмена и миллиардера Сильвана Адамса и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. «От изменения облика Ближнего Востока до создания команды велогонщиков мирового уровня, переосмысления роли социальных сетей до привлечения мировых лидеров к борьбе против антисемитизма – эти пять людей внесли бесспорный вклад в жизнь Израиля за последние 12 месяцев», - подчёркивает Ynet.Главным достижением за прошедший год для президента ЕЕК Вячеслава Моше Кантора стали организация и успешное проведение Пятого Всемирного форума памяти Холокоста. Форум прошёл в январе в Иерусалиме и стал самым крупным дипломатическим мероприятием Израиля за всю его историю. Форум был приурочен к 75-й годовщине освобождения Освенцима и посвящён проблеме роста антисемитизма по всему миру. Мероприятие посетили почти 50 глав государств и мировых лидеров, включая президентов Франции, Германии, вице-президента США, президента России и британского принца Чарльза.«Накануне Форума, который прошёл при поддержке президента Израиля Реувена Ривлина и мемориала «Яд Вашем», Вячеслав Моше Кантор заявил, что стремление бороться с антисемитизмом должно быть международным, а не только еврейским. Он призвал к созданию глобальной мировой коалиции лидеров, которые смогут сделать единогласное заявление, которое имело бы резонанс по всему миру: антисемитизм не приемлем в современном обществе», - отмечает издание.Сами мировые лидеры в своих выступлениях не только подчеркнули опасность антисемитизма и важность борьбы с ним, но и дали клятву бороться с любыми проявлениями нетерпимости и хранить память о Холокосте.«В качестве президента Европейского еврейского конгресса, а также основателя и президента Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» Вячеслав Моше Кантор находится на переднем крае борьбы с антисемитизмом на протяжении уже более 15 лет. В качестве еврейского лидера в один из самых нестабильных периодов истории еврейской диаспоры он работает на сохранение еврейской жизни в диаспоре, защиту европейского еврейства и укрепление его позиций в общемировом масштабе», - говорится в материале Ynet.«Нам удалось включить важность борьбы с антисемитизмом в общемировую повестку, - заявил сам Вячеслав Моше Кантор по итогам прошедшего форума. - Следующим шагом должен стать скоординированный и чётко проработанный международный план действий».С начала вспышки коронавируса, по данным Центра Кантора по изучению современного европейского еврейства при Тель-Авивском университете, в мире наблюдаетсясущественный рост антисемитских настроений. Проявления антисемитизма становятся всё более агрессивными, возвращаются «кровавые наветы» и обвинения нации в глобальных проблемах; рост антисемитизма наблюдается и в социальных сетях, и в выступлениях политиков, и в средствах массовой информации. По мнению экспертов, в том числе и самого Вячеслава Моше Кантора, подобное развитие событий, помноженное на экономические и социальные последствия пандемии, требует повышенного внимания к росту популизма, ненависти и экстремизма.