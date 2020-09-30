С территории Саратовской области с начала года отгружено более восьмисот тысяч тонн зерна нового урожая

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В заседании приняли участие члены рабочей группы, представители организаций – экспортеров; территориальных органов федеральных органов власти, управления Приволжской железной дороги.Роман Ковальский отметил, что область должна достигнуть показателя проекта «Экспорт продукции АПК» в объеме 382 млн долларов США. В настоящее время по оперативной статистике реализовано за рубеж саратовской продукции на сумму порядка 220 млн долларов. Это второй показатель среди регионов Приволжского федерального округа.Министр проинформировал о ходе уборочной кампании, отметив, что уже закрыты внутренние потребности области в зерне, на реализацию нового урожая запланировано 3,2 млн тонн зерна.С начала уборочных работ 2020 года с территории области отгружено более 800 тыс. тонн нового урожая, а с начала года за пределы региона отгружено 2,1 млн тонн зерновых, масличных культур, продуктов переработки семян.