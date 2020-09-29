29 сентября 2020 ВТОРНИК
Новости
17:00 | 29 сентября
С территории Саратовской области с начала года отгружено более восьмисот тысяч тонн зерна нового урожая
16:19 | 29 сентября
Тарифный план «Удачный»: домашний интернет, ТВ и крутые сериалы!
16:09 | 29 сентября
Ветеринары Саратовской области начали вакцинацию птицепоголовья против гриппа
15:33 | 29 сентября
На кольцевой развязке на проспекте Строителей перенесли пешеходный переход
14:48 | 29 сентября
В Базарном Карабулаке пройдет фестиваль «Серебряный родник»
14:09 | 29 сентября
Саратовский школьник принял участие в международных музыкальных конкурсах
13:11 | 29 сентября
Сотрудники Саратовского НПЗ убрали волжский берег в районе поселка Увек
12:18 | 29 сентября
Академдрама готовит премьеру спектакля "Две матери, две дочери"
11:30 | 29 сентября
В топ-15 популярных городов для поездок осенью вошел Саратов
10:37 | 29 сентября
В регионе усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в торговых объектах
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Тарифный план «Удачный»: домашний интернет, ТВ и крутые сериалы!

Новости
Тарифный план «Удачный»: домашний интернет, ТВ и крутые сериалы!

ТТК представляет тарифный план «Удачный» - настоящее сокровище для новых абонентов.

Стоит только пожелать – и вы получите в составе тарифа быстрый домашний интернет, интерактивное телевидение и доступ к подписке AMEDIATEKA на 6 месяцев в ТТК по очень выгодной цене от 380 рублей. Готовы к увлекательному приключению? Тогда подключайте новый тарифный план ТТК «Удачный»!

В новый тарифный план мы собрали все самое лучшее – быстрый и надежный домашний интернет на максимальной скорости до 100 Мбит/сек и более 120 каналов интерактивного телевидения. Дополнительно на выгодных условиях можно приобрести Wi-Fi роутер – в рассрочку или с помощью единовременной оплаты. А для купивших ТВ приставку еще один сюрприз: шесть месяцев доступа к подписке AMEDIATEKA с обширной коллекцией популярнейших сериалов, среди которых «Игра престолов», «Мир Дикого Запада», «Миллиарды», «Убивая Еву» и многие другие.

В подписке AMEDIATEKA вы можете смотреть более трехсот сериалов, художественные и документальные фильмыот ведущих студий - HBO, Showtime, CBS, Sky, LIONSGATE, Starz, BBC, Fremantle. Громкие премьеры и хиты доступны подписчикам AMEDIATEKA одновременно со всем миром. Видеоконтент представлен на русском языке и на языке оригинала с русскими субтитрами.

К услугам абонентов «Интерактивного ТВ» - телеканалы Amedia Premium HD и Amedia Hit HD, на которых вы сможете посмотреть как новые сериалы, сезоны и фильмы, так и мировые хиты, ставшие классикой ТВ.

А еще абонентам ТТК доступны и другие полезные возможности: антивирусный пакет для ПК и мобильного телефона с тридцатидневным периодом бесплатного использования, сервис облачного гейминга ТТК Play, который позволяет запускать даже самые современные игры на обычном ноутбуке, и многое другое. Присоединяйтесь!