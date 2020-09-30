Режиссеры театральных коллективов смогут принять участие в областном онлайн семинаре-практикуме

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Спикерами станут преподаватель театральных дисциплин Саратовского областного колледжа искусств Алина Бондарь и заведующая сектором Саратовского областного центра народного творчества имени Л.А. Руслановой Мария Зеленцова.Каждый день будет посвящён отдельной теме: «Режиссёрский анализ пьесы», «Рождение режиссёрского замысла спектакля», «Воплощение режиссёрского замысла и создание художественной целостности спектакля».Видеозаписи семинара будут размещены с 5 по 7 октября 2020 года в официальных аккаунтах СОЦНТ в социальной сети «ВКонтакте» и на видеохостинге «YouTube».8 октября в 14.00 будет организована онлайн трансляция подведения итогов семинара-практикума в формате круглого стола, где все желающие смогут задать вопросы и получат исчерпывающие ответы.