Сотрудники Саратовского НПЗ убрали волжский берег в районе поселка Увек

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Молодыми специалистами завода совместно с сотрудниками регионального министерства природных ресурсов и экологии и волонтерами в ходе прошедшей экологической акции было собрано более 5 кубометров бытового и оставленного рекой мусора.Как рассказала, заместитель начальника управления государственного экологического надзора - начальник отдела охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области Татьянна Крылова, Саратовский НПЗ ответственно относится к вопросам охраны окружающей среды и активно участвует в различных экологических акциях.Экологическая деятельность завода осуществляется в соответствии со стратегией «Роснефть-2022», одним из ключевых приоритетов которой является соблюдение высочайших стандартов в области охраны природы. На Саратовском НПЗ организуются различные экологические мероприятия по уборке и озеленению не только территории завода, но и Заводского района. Субботники по уборке волжского берега проводились каждую весну с 2013 года. С прошлого года принято решение проводить их не только весной, но и осенью. Также с прошлого года проводится акция «Чистый лес» по уборке соснового бора, который является местом отдыха жителей Заводского района. В этом году работники завода навели порядок в парке имени С.М. Кирова – на площади более 2000 квадратных метров убрали бытовой мусор, валежник, выпилили сухостой, скосили траву вдоль главной аллеи и прогулочных тропинок. Совместно с представителями министерства природных ресурсов и экологии и независимыми экспертами лаборатории «Сигма» проведена акция «Чистый воздух» по контролю качества атмосферного воздуха в Саратове и Энгельсе.- «Чистый берег» - одна из множества экологических акций, которые проводятся на нашем заводе. Это наша родная земля и мы стараемся делать всё, чтобы поддерживать ее в чистоте, - поделился впечатлением молодой специалист Саратовского НПЗ Вадим Охрименко.