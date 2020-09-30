В октябре временно изменится маршрут электрички «Саратов-1 – Овражная»

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- 2,4,8,9 октября пригородный поезд № 6048 сообщением «Саратов-1 – Овражная» будет следовать сообщением «Саратов-1 – Карамыш» (согласно действующего расписания), отправлением со ст. Саратов-1 в 17:36, прибытием на ст.Карамыш в 19:28;- 3, 5, 9, 10 октября пригородный поезд № 6047 сообщением «Овражная – Саратов-1» будет следовать сообщением «Карамыш – Саратов-1 » (согласно действующего расписания), отправлением со ст. Карамыш в 6:13, прибытием на ст.Саратов-1 в 8:02.В период проведения ремонтных работ перевозка пассажиров будет осуществляться автотранспортом.