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Ветеринары Саратовской области начали вакцинацию птицепоголовья против гриппа

Новости


На этой неделе в Саратовской области началась масштабная иммунопрофилактика против высокопатогенного гриппа птиц.

Данная работа проводится в целях предотвращения возникновения вспышек болезни на саратовских птицеводческих предприятиях. Такая угроза возникла в связи с выявлением очага гриппа птиц в личном подсобном хозяйстве Энгельсском районе 15 сентября этого года.

Вакцинация будет проведена в пятикилометровой зоне вблизи птицефабрик. В нее включены 44 населенных пункта в 13 районах области. Запланировано привить около 115 тысяч голов птицы, содержащейся в личных подсобных хозяйствах.

Наряду с вакцинацией проводится просветительская работа среди населения, аудиторские и разъяснительно-информационные мероприятия с руководителями птицеводческих предприятий.

Напомним, высокопатогенный грипп птиц – острая высококонтагиозная вирусная болезнь, характеризующаяся поражением респираторной и пищеварительной систем, большинства внутренних органов. Источником инфекции являются больные, переболевшие и находящиеся в инкубационном периоде птицы.