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На кольцевой развязке на проспекте Строителей перенесли пешеходный переход

Новости


В целях безопасности дорожного движения и уменьшения травматизма граждан при пересечении проезжей части улично-дорожной сети города на кольцевой развязке пр-т Строителей – ул. им. Тархова – Сокурский тракт – Вольский тракт демонтированы дорожные знаки «пешеходный переход».

Такое решение принято техническим советом муниципального образования «Город Саратов» в соответствии с проектом организации дорожного движения. Зеленая зона кольцевой развязки будет полностью огорожена. Металлические конструкции установят на следующей неделе.

Установлен пешеходный переход для пересечения пр-та Строителей в створе сквера Строителей от ТЦ «Кольцо», многоквартирного дома № 88, мимо входа в сквер Строителей, и далее на противоположную сторону через островок безопасности к магазину запчастей.