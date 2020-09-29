На кольцевой развязке на проспекте Строителей перенесли пешеходный переход

просмотров: 76

Такое решение принято техническим советом муниципального образования «Город Саратов» в соответствии с проектом организации дорожного движения. Зеленая зона кольцевой развязки будет полностью огорожена. Металлические конструкции установят на следующей неделе.Установлен пешеходный переход для пересечения пр-та Строителей в створе сквера Строителей от ТЦ «Кольцо», многоквартирного дома № 88, мимо входа в сквер Строителей, и далее на противоположную сторону через островок безопасности к магазину запчастей.