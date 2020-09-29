В Базарном Карабулаке пройдет фестиваль «Серебряный родник»
9 октября 2020 года в рамках празднования Дня поселка, в р.п. Базарный Карабулак будет проходить шестой музыкально-поэтический заочный фестиваль «Серебряный родник».
Презентация видеороликов пройдет на страницах Базарно-Карабулакской межпоселенческой центральной библиотеки, в социальных сетях Одноклассники и Инстаграм.
К участию в фестивале допускаются жители Саратовской области любого возраста, национальности и вероисповедания, молодые начинающие и самобытные поэты, музыканты, творческие семейные династии, которым представится возможность проявить свои способности, выразить в своем творчестве отношение к Великой Отечественной войне, своей малой Родине, любви.
Фестиваль проводится по следующим номинациям:
- поэзия
- проза
- авторская (бардовская) песня
- «Молодые голоса»
Анкеты-заявки принимаются по адресу: Саратовская область, р.р. Базарный Карабулак, ул. Ленина, 102А, МБУК «Базарно-Карабулакская межпоселенческая центральная библиотека», на электронную почту: bkarabulak.czb@yandex.ru
Телефон для справок 8-845-917-15-60.