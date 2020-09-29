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В Базарном Карабулаке пройдет фестиваль «Серебряный родник»

Новости
В Базарном Карабулаке пройдет фестиваль «Серебряный родник»

9 октября 2020 года в рамках празднования Дня поселка, в р.п. Базарный Карабулак будет проходить шестой музыкально-поэтический заочный фестиваль «Серебряный родник».

Презентация видеороликов пройдет на страницах Базарно-Карабулакской межпоселенческой центральной библиотеки, в социальных сетях Одноклассники и Инстаграм.

К участию в фестивале допускаются жители Саратовской области любого возраста, национальности и вероисповедания, молодые начинающие и самобытные поэты, музыканты, творческие семейные династии, которым представится возможность проявить свои способности, выразить в своем творчестве отношение к Великой Отечественной войне, своей малой Родине, любви.

Фестиваль проводится по следующим номинациям:

- поэзия

- проза

- авторская (бардовская) песня

- «Молодые голоса»

Анкеты-заявки принимаются по адресу: Саратовская область, р.р. Базарный Карабулак, ул. Ленина, 102А, МБУК «Базарно-Карабулакская межпоселенческая центральная библиотека», на электронную почту: bkarabulak.czb@yandex.ru

Телефон для справок 8-845-917-15-60.