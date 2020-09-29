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Саратовский школьник принял участие в международных музыкальных конкурсах

Новости
Саратовский школьник принял участие в международных музыкальных конкурсах

Подведены итоги Международного конкурса - фестиваля «MuzStart», проводившийся дистанционно в городе Москва.

Организатор конкурса: Международный продюсерский центр «MuzStart», при поддержке министерства культуры Российской Федерации и Всероссийской политической партии «Единая Россия».

В конкурсе принял участие лучший учащийся МБУДО «ДШИ № 8» по классу гитары, обладатель Губернаторской стипендии и премии Главы администрации муниципального образования «Город Саратов» Лепешкин Егор (преподаватель Надежда Зяблова).

В исполнении Егора прозвучала виртуозная «Полька» И. Соколова в обработке С. Руднева. Егор получил звание и почётный Диплом Лауреата I степени.

Лепешкин Егор участвовал также вместе с 250 юными гитаристами в Международном конкурсе «Art Paris Fest». Учредителями конкурса выступила Европейская Ассоциация Культуры г. Санкт- Петербурга. Данная организация проводит конкурсы в области исполнительского искусства в Российской Федерации и в Европейских странах (Швеция, Нидерланды, Греция, Дания, Австрия, Франция)

В этом году Международный конкурс «Art Paris Fest» проводился во Франции в городе Париже.

Выступление Егора получило высокую оценку жюри - диплом Лауреата I степени. Благодарственным письмом конкурса отмечен и успешный многолетний труд преподавателя Егора — Надежды Константиновны Зябловой, воспитавшей десятки юных гитаристов Заводского района г. Саратова.