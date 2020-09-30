Набор социальных услуг от ПФР необходимо выбрать до 1 октября

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Натуральная форма предполагает непосредственное пользование социальными услугами, либо гражданин может отказаться от НСУ в пользу денежного эквивалента. С февраля 2020 года размер НСУ в денежном эквиваленте проиндексирован и составляет 1 155,06 рублей в месяц:- Оплата лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и продуктов лечебного питания составляет 889,66 руб.- Оплата путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний составляет 137,63 руб.- Оплата бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на международном транспорте к месту лечения и обратно составляет 127,77 руб.При назначении гражданину ежемесячной денежной выплаты набор социальных услуг по умолчанию предоставляется в натуральной форме. Исключение составляют граждане, подвергшиеся воздействию радиации, которым предоставляется набор социальных услуг в денежной форме.Для получения набора социальных услуг в полной мере или частично в денежной форме, гражданину необходимо до 1 октября 2020 года подать заявление в Пенсионный фонд России.Заявление возможно подать через личный кабинет портала ПФР, в клиентской службе ПФР или в офисе «Мои документы». В случае подачи заявления об отказе от получения набора социальных услуг ранее, подача нового заявления не требуется. Выплата в денежной форме будет производиться до тех пор, пока гражданин не изменит свое решение.