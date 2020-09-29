Академдрама готовит премьеру спектакля "Две матери, две дочери"
Театр драмы имени И.А.Слонова планирует открыть 218-й театральный сезон 6 октября 2020 года премьерой спектакля «Две матери, две дочери» по пьесе Алексея Слаповского.
На Большой сцене театра идут репетиции под руководством режиссера спектакля Александра Доронина и художника Юрия Наместникова. В спектакле заняты актеры: Тамара Джураева, Татьяна Родионова, Дарья Ревина, Екатерина Локтионова, Андрей Степанов, Юрий Кудинов, Андрей Седов, Сергей Ванин.
Театр ждет встречи со зрителями!