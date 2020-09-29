29 сентября 2020 ВТОРНИК
Новости
20:06 | 28 сентября
Рейтинг лучших средств от акне снова возглавила голубая сыворотка Aсne Remover от Lefami Femfatal
17:45 | 28 сентября
Новую линейку моторных масел Texaco Delo® 600 ADF выпустила на рынок Chevron
17:00 | 28 сентября
Подведены итоги IV Всероссийского открытого конкурса пианистов имени С. С. Бендицкого
16:15 | 28 сентября
Владимир Потанин: «Нужно пересмотреть подходы безопасности на объектах на вечной мерзлоте»
16:10 | 28 сентября
Регулярная комплексная дезинфекция проводится на всех железнодорожных вокзалах ПривЖД
16:07 | 28 сентября
ПАО «Северсталь» использует защитные технологии KAVACA для сокращения расходов
15:18 | 28 сентября
В Саратове, Балашове и Энгельсе прошли рейды по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте
14:15 | 28 сентября
Молодые железнодорожники выиграли грант на создание электронного альбома о ветеранах Великой Отечественной войны
13:19 | 28 сентября
Железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова будет временно закрыт в ночь с 28 на 29 сентября
12:32 | 28 сентября
До конца года будет оцифровано пятьдесят экземпляров книжных памятников из фонда Областной универсальной научной библиотеки
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Рейтинг лучших средств от акне снова возглавила голубая сыворотка Aсne Remover от Lefami Femfatal

Новости
Рейтинг лучших средств от акне снова возглавила голубая сыворотка Aсne Remover от Lefami Femfatal

Как известно, проблемная кожа требует особого ухода. По мнению специалистов эстетической и медицинской косметологии, а также отзывам покупателей лучшим косметическим брендом для ухода за лицом стала компания Lefami Femfatal с их голубой сывороткой, избавляющей от акне – Aсne Remover. Косметологи бренда Lefami Femfatal разработали уникальную формулу сыворотки, в которой все компоненты подобраны так, что эффект от ее использования становится заметен почти мгновенно. Косметика для проблемной кожи Lefami Femfatal имеет лечебный медицинский состав, действие которого направлено в первую очередь на снятие воспаления и кожного зуда.

Acne remover является инновацией в линейке средств от акне. Состав сыворотки уникален, а активные вещества начинают действовать сразу же после нанесения. Клинические исследования показали, что 70% испытуемых заметили значительные улучшения состояния кожных покровов на третий день использования данного средства.

Сыворотка не только снимает раздражения, но и борется с очагом воспаления, запуская процесс детоксикации в верхних слоях эпидермиса, ускоряя, тем самым, процесс заживления и восстановления иммунитета защитной мантии кожи. Благодаря особой консистенции, сыворотка легко впитывается и не оставляет следов. Текстура средства позволяет использовать его максимально экономично.

Aсne Remover не только противодействует закупорке пор и образованию комедонов, но и сохраняет целостность чувствительной кожи, восстанавливает кожную экосистему и повышает иммунитет.

Aсne Remover не содержит в своем составе антибиотики, что подтверждается пройденными испытаниями. Также продукция была проверена Роспотребнадзором на качество. Безопасность данной косметической продукции подтверждает сертификат соответствия. Раздражения на слизистую и прочие факторы в результате многочисленных исследований выявлены не были.

Как это работает?

Acne Remover локально воздействует на акне и воспаления.

При нанесении активной формулы сыворотки на проблемную зону, компоненты проникают в очаг воспаления, убивают вредные бактерии и снимают раздражение, тем самым стимулируя процесс регенерации кожи.

И, что немаловажно, данное средство снимает покраснения в кратчайшие сроки!

Почему это работает?

Активные ингредиенты, входящие в состав Acne remover, сами ответят на данный вопрос:

Экстракт лакричника - избавляет от раздражений и воспалений.

Аллантоин - бережно заживляет и восстанавливает ткани, смягчая кожу и выравнивая естественный уровень увлажненности.

Органическая сера - поглощает кожное сало, увеличивая количество молекул гиалуроновой кислоты, восстанавливая коллагеновые волокна.

Натуральные производные пальмового масла и аминокислоты останавливают размножение бактерий на коже, а их структура предотвращает скапливание микробной пленки в верхних слоях эпидермиса.

Исследования, проведенные специалистами в независимых лабораториях, доказали, что в составе сыворотки отсутствуют вещества, пагубно влияющие на состояние кожных покровов. Антибиотиков и иных вредных химических примесей не обнаружено, продукт прошел проверку качества и завоевал любовь аудитории.

Сыворотка абсолютно безопасна и эффективна, что подтверждается огромным количеством довольных покупателей, вдохновляющих косметологов бренда на создание новой продукции, отвечающей всем стандартам качества.