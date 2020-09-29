Рейтинг лучших средств от акне снова возглавила голубая сыворотка Aсne Remover от Lefami Femfatal

просмотров: 202

Acne remover является инновацией в линейке средств от акне. Состав сыворотки уникален, а активные вещества начинают действовать сразу же после нанесения. Клинические исследования показали, что 70% испытуемых заметили значительные улучшения состояния кожных покровов на третий день использования данного средства.Сыворотка не только снимает раздражения, но и борется с очагом воспаления, запуская процесс детоксикации в верхних слоях эпидермиса, ускоряя, тем самым, процесс заживления и восстановления иммунитета защитной мантии кожи. Благодаря особой консистенции, сыворотка легко впитывается и не оставляет следов. Текстура средства позволяет использовать его максимально экономично.Aсne Remover не только противодействует закупорке пор и образованию комедонов, но и сохраняет целостность чувствительной кожи, восстанавливает кожную экосистему и повышает иммунитет.Aсne Remover не содержит в своем составе антибиотики, что подтверждается пройденными испытаниями. Также продукция была проверена Роспотребнадзором на качество. Безопасность данной косметической продукции подтверждает сертификат соответствия. Раздражения на слизистую и прочие факторы в результате многочисленных исследований выявлены не были.Acne Remover локально воздействует на акне и воспаления.При нанесении активной формулы сыворотки на проблемную зону, компоненты проникают в очаг воспаления, убивают вредные бактерии и снимают раздражение, тем самым стимулируя процесс регенерации кожи.И, что немаловажно, данное средство снимает покраснения в кратчайшие сроки!Активные ингредиенты, входящие в состав Acne remover, сами ответят на данный вопрос:Экстракт лакричника - избавляет от раздражений и воспалений.Аллантоин - бережно заживляет и восстанавливает ткани, смягчая кожу и выравнивая естественный уровень увлажненности.Органическая сера - поглощает кожное сало, увеличивая количество молекул гиалуроновой кислоты, восстанавливая коллагеновые волокна.Натуральные производные пальмового масла и аминокислоты останавливают размножение бактерий на коже, а их структура предотвращает скапливание микробной пленки в верхних слоях эпидермиса.Исследования, проведенные специалистами в независимых лабораториях, доказали, что в составе сыворотки отсутствуют вещества, пагубно влияющие на состояние кожных покровов. Антибиотиков и иных вредных химических примесей не обнаружено, продукт прошел проверку качества и завоевал любовь аудитории.Сыворотка абсолютно безопасна и эффективна, что подтверждается огромным количеством довольных покупателей, вдохновляющих косметологов бренда на создание новой продукции, отвечающей всем стандартам качества.