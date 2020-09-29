Новую линейку моторных масел Texaco Delo® 600 ADF выпустила на рынок Chevron
Новое моторное масло Texaco Delo® 600 ADF с запатентованной технологией OMNIMAX™
Моторное масло Texaco Delo 600 ADF предназначено для мощных дизельных двигателей с сажевыми фильтрами. Благодаря особой структуре и присадкам в составе смазочного материала его применение позволяет заметно снизить эксплуатационные затраты:
- На 3% снижается расход топлива.
- Срок службы сажевого фильтра возрастает в 2,5 раза.
- Рабочие поверхности надежно защищаются от сухого контакта за счет плотного покрытия масляной плёнкой, что даёт возможность отсрочить капитальный и любой другой ремонт.
Снижение эксплуатационных затрат при использовании масла Texaco Delo 600 ADF на реальном примере
В дизельных моделях фильтр DPF со временем забивается частицами сажи, которые оседают на его поверхности. Это ухудшает пропускную способность фильтра и усложняет выход выхлопных газов. Проблему легко распознать по следующим признакам:
- Ухудшение динамических характеристик.
- Предупреждающие значки на панели приборов.
- Перебои в работе ДВС.
Для решения проблемы проводят пассивную либо активную регенерацию фильтра. Стоит эта услуга в среднем 1500–2000 рублей. Если сажевый фильтр пришел в негодность, его приходится менять в сборе – регенерация не поможет. Обойдется это от 15000 до 90000 рублей, в зависимости от модели авто и разновидности фильтра.
Если для регламентного обслуживания применять масло Texaco Delo 600 ADF, эксплуатационный ресурс сажевого фильтра увеличится в 2,5 раза. За счет этого удастся сэкономить на регенерации фильтра либо его замене. В отдельных моделях сумма экономии может достигать 90 000 рублей.
Теперь вернёмся к расходу топлива. Правильно подобранное масло Texaco Delo 600 ADF даёт незначительную экономию в 3%. При годовых пробегах в 30 000 км сумма, которую удаётся сэкономить, уже становится солидной. Её легко посчитать: при среднем расходе 10 л и годовом пробеге 30 000 км всего понадобится 6000 л дизтоплива стоимостью 300 000 рублей, экономия же составит не менее 9000 рублей.
Особенности масла Texaco Delo 600 ADF
При производстве Texaco Delo 600 ADF используется запатентованная корпорацией Chevron технология OMNIMAX™. Данное моторное масло предназначено для дизельных двигателей большой мощности и способствует сокращению образования сажи в фильтрах, гарантируют надежную защиту для самого мотора и вспомогательных систем, которые снижают токсичность выхлопных газов.
Масло Texaco Delo 600 ADF подходит для любой техники, в том числе для грузовиков и внедорожных моделей, двигатели которых испытывают повышенные нагрузки. Оно содержит всего 0,4 % сульфатной золы. Допустимая же норма составляет 1% – по спецификациям API и ACEA. На эту норму и ориентируется большинство производителей масла для мощных ДВС, которые применяют гораздо больше чем 0,4% сульфатной золы.
Новая основа и присадки в составе значительно замедляют процесс засорения сажевых фильтров. Это увеличивает срок службы фильтров, интервалы между циклами их регенерации, при этом расход топлива на протяжении всего срока эксплуатации техники снижается на 3 %.
Уменьшение образования сажи в сажевых фильтрах
Сажевый фильтр дизельного двигателя задерживает до 98 % выбрасываемых твердых частиц в виде сажи и золы, большая часть которых выжигается в ходе стандартных циклов регенерации этих фильтров. Однако зола является негорючим веществом, которое образуется из-за наличия металлических присадок в смазочном материале. Это значит, что со временем сажевые фильтры засорятся, владельцы техники и автопарка будут вынуждены восстанавливать их работоспособность, понесут убытки из-за простоев.
Если в сажевом фильтре будет слишком много сажи и золы, то большое количество теплоты, образующееся в ходе регенерации, может привести к выходу фильтра из строя, а стоимость его замены порой достигает десятков тысяч рублей. При засорении сажевого фильтра еще и увеличивается расхода топлива.
Но в случае с маслом Texaco Delo 600 преимущества не ограничиваются защитой сажевого фильтра. Это моторное масло отличается исключительно высокой стойкостью к окислению, что позволяет увеличить интервал его замены. Работает оно так же долго, как и другие продукты Texaco. Например, Delo 400, что подтверждено независимыми изысканиями, в ходе которых отмечена надежная защита клапанного механизма и эффективное удаление отложений с поршней.
Вся линейка моторных масел Delo 600 ADF в продаже с 1 июля 2020 г. Представлены следующие марки:
Delo 600 ADF 15W-40
Delo 600 ADF 10W-30