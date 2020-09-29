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Новую линейку моторных масел Texaco Delo® 600 ADF выпустила на рынок Chevron

Новости
Новую линейку моторных масел Texaco Delo® 600 ADF выпустила на рынок Chevron


Новое моторное масло Texaco Delo® 600 ADF с запатентованной технологией OMNIMAX™

Моторное масло Texaco Delo 600 ADF предназначено для мощных дизельных двигателей с сажевыми фильтрами. Благодаря особой структуре и присадкам в составе смазочного материала его применение позволяет заметно снизить эксплуатационные затраты:

- На 3% снижается расход топлива.

- Срок службы сажевого фильтра возрастает в 2,5 раза.

- Рабочие поверхности надежно защищаются от сухого контакта за счет плотного покрытия масляной плёнкой, что даёт возможность отсрочить капитальный и любой другой ремонт.

Снижение эксплуатационных затрат при использовании масла Texaco Delo 600 ADF на реальном примере

В дизельных моделях фильтр DPF со временем забивается частицами сажи, которые оседают на его поверхности. Это ухудшает пропускную способность фильтра и усложняет выход выхлопных газов. Проблему легко распознать по следующим признакам:

- Ухудшение динамических характеристик.

- Предупреждающие значки на панели приборов.

- Перебои в работе ДВС.

Для решения проблемы проводят пассивную либо активную регенерацию фильтра. Стоит эта услуга в среднем 1500–2000 рублей. Если сажевый фильтр пришел в негодность, его приходится менять в сборе – регенерация не поможет. Обойдется это от 15000 до 90000 рублей, в зависимости от модели авто и разновидности фильтра.

Если для регламентного обслуживания применять масло Texaco Delo 600 ADF, эксплуатационный ресурс сажевого фильтра увеличится в 2,5 раза. За счет этого удастся сэкономить на регенерации фильтра либо его замене. В отдельных моделях сумма экономии может достигать 90 000 рублей.

Теперь вернёмся к расходу топлива. Правильно подобранное масло Texaco Delo 600 ADF даёт незначительную экономию в 3%. При годовых пробегах в 30 000 км сумма, которую удаётся сэкономить, уже становится солидной. Её легко посчитать: при среднем расходе 10 л и годовом пробеге 30 000 км всего понадобится 6000 л дизтоплива стоимостью 300 000 рублей, экономия же составит не менее 9000 рублей.

Особенности масла Texaco Delo 600 ADF

При производстве Texaco Delo 600 ADF используется запатентованная корпорацией Chevron технология OMNIMAX™. Данное моторное масло предназначено для дизельных двигателей большой мощности и способствует сокращению образования сажи в фильтрах, гарантируют надежную защиту для самого мотора и вспомогательных систем, которые снижают токсичность выхлопных газов.

Масло Texaco Delo 600 ADF подходит для любой техники, в том числе для грузовиков и внедорожных моделей, двигатели которых испытывают повышенные нагрузки. Оно содержит всего 0,4 % сульфатной золы. Допустимая же норма составляет 1% – по спецификациям API и ACEA. На эту норму и ориентируется большинство производителей масла для мощных ДВС, которые применяют гораздо больше чем 0,4% сульфатной золы.

Новая основа и присадки в составе значительно замедляют процесс засорения сажевых фильтров. Это увеличивает срок службы фильтров, интервалы между циклами их регенерации, при этом расход топлива на протяжении всего срока эксплуатации техники снижается на 3 %.

Уменьшение образования сажи в сажевых фильтрах

Сажевый фильтр дизельного двигателя задерживает до 98 % выбрасываемых твердых частиц в виде сажи и золы, большая часть которых выжигается в ходе стандартных циклов регенерации этих фильтров. Однако зола является негорючим веществом, которое образуется из-за наличия металлических присадок в смазочном материале. Это значит, что со временем сажевые фильтры засорятся, владельцы техники и автопарка будут вынуждены восстанавливать их работоспособность, понесут убытки из-за простоев.

Если в сажевом фильтре будет слишком много сажи и золы, то большое количество теплоты, образующееся в ходе регенерации, может привести к выходу фильтра из строя, а стоимость его замены порой достигает десятков тысяч рублей. При засорении сажевого фильтра еще и увеличивается расхода топлива.

Но в случае с маслом Texaco Delo 600 преимущества не ограничиваются защитой сажевого фильтра. Это моторное масло отличается исключительно высокой стойкостью к окислению, что позволяет увеличить интервал его замены. Работает оно так же долго, как и другие продукты Texaco. Например, Delo 400, что подтверждено независимыми изысканиями, в ходе которых отмечена надежная защита клапанного механизма и эффективное удаление отложений с поршней.

Вся линейка моторных масел Delo 600 ADF в продаже с 1 июля 2020 г. Представлены следующие марки:

Delo 600 ADF 15W-40

Delo 600 ADF 10W-30