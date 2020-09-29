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В топ-15 популярных городов для поездок осенью вошел Саратов
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В топ-15 популярных городов для поездок осенью вошел Саратов

Новости


Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил рейтинг популярных направлений на осень для поездки на поезде. Рейтинг составлен по данным продаж билетов на 1 сентября — 30 ноября.

Саратов занимает 14 строчку в рейтинге, что на одну позицию выше, чем в прошлом году. Также, снизился средний чек поездки – 2321 рубль (в прошлом сезоне он составлял 2833 рубля).

«Золотая осень в Саратове - прекрасное время для уютных прогулок по городу, знакомства с достопримечательностями и культурно-познавательного отдыха. Кроме того, погода еще позволяет нам насладиться красотой Волги на турбазах, покорить волжские протоки на каяках или совершить прогулку на яхте. В любое время года наш регион готов предложить широкий выбор разнообразных туристических локаций», - прокомментировала новость председатель комитета по туризму Виктория Бородянская.