В топ-15 популярных городов для поездок осенью вошел Саратов

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Саратов занимает 14 строчку в рейтинге, что на одну позицию выше, чем в прошлом году. Также, снизился средний чек поездки – 2321 рубль (в прошлом сезоне он составлял 2833 рубля).«Золотая осень в Саратове - прекрасное время для уютных прогулок по городу, знакомства с достопримечательностями и культурно-познавательного отдыха. Кроме того, погода еще позволяет нам насладиться красотой Волги на турбазах, покорить волжские протоки на каяках или совершить прогулку на яхте. В любое время года наш регион готов предложить широкий выбор разнообразных туристических локаций», - прокомментировала новость председатель комитета по туризму Виктория Бородянская.