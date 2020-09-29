В регионе усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в торговых объектах

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А именно, при посещении общественных мест необходимо использовать индивидуальные средства защиты, дезинфицирующие средства и соблюдать социальное дистанцирование. Причем данные требования касаются не только граждан, но и организаций.В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки по поручению вице-губернатора – Председателя Правительства области Александра Стрелюхина особое внимание уделяется сфере торговли.Сотрудниками министерства экономического развития области совместно с районными администрациями, сотрудниками полиции и Роспотребнадзора с 24 по 27 сентября организовано 190 контрольных мероприятий по соблюдению масочного режима на объектах торговли. В отношении 40 граждан, не соблюдающих ограничительные мероприятия, составлены протоколы об административных правонарушениях. В отношении 10 руководителей торговых объектов вынесены предостережения о недопустимости нарушений масочного режима.Министерство экономического развития области напоминает, что при осуществлении торговой деятельности в период введения ограничительных мер руководителям и правообладателям торговых объектов необходимо руководствоваться «Методическими рекомендациями Минпромторга России в случаях введения режима обязательного использования средств индивидуальной защиты в субъектах Российской Федерации», а также рекомендациями Роспотребнадзора.Так, организациям торговли рекомендовано принять все необходимые меры к обеспечению соблюдения масочного режима, а в случае, когда посетитель отказывается надеть маску, не вступать с ним в конфликт, а вызывать представителей правоохранительных органов. Продавец вправе отказать таким посетителям в обслуживании на кассе.Контроль за соблюдением масочного режима в объектах торговли будет продолжаться на всей территории Саратовской области.