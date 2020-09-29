В финале окружного этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир 2020» победили одиннадцать сувениров от Саратовской области

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На оба окружных этапа в сумме заявлено 1434 изделия из 19 регионов страны. Из них в финал вышли авторы 587 изделий.От Саратовской области в финале окружного этапа участвовало 33 сувенира, 11 из них были высоко оценены жюри и вышли в общероссийский финал, который состоится в ноябре в Уфе.· Пряничная открытка «Виды Саратова». Номинация «Гастрономический сувенир». Автор: Бойко Екатерина Александровна· Открытки экскурсионные «Мы первые! 12 фактов». Номинация «Идея туристического сувенира». Автор: Руфанов Вадим Николаевич.· Набор магнитов с дополненной реальностью «Волга – река». Номинация «Идея туристического сувенира». Автор: Григорьева Екатерина Борисовна, ООО «Фиалка-экспресс».· Книга-квест «Крепость на горах». Номинация «Сувенир города». Автор: Наталья Дегтярёва.· Поло с достопримечательностями и знаменитостями города Балаково. Номинация «Сувенир города». Автор: МАУ ЦКОДМ «Молодежная инициатива»· Брошюра для сборки 3D модели музея истории г.Балаково. Номинация «Сувенир музея». Автор: Вдовин Игорь Викторович· Открытки почтовые «Привет из России». Номинация «Сувенир региона». Автор: Руфанов Вадим Николаевич.· «Эх, хорошо семье в деревне жить!». Номинация: «Сувенир-игрушка». Автор: Иванова Надежда Владимировна, МУК «Городской культурный центр».· Свистулька керамическая. Номинация «Сувенир-игрушка». Автор: Валеев Сергей Русланович, АНО «Палата ремесел Саратовской области».· Саратовские свистульки с водой. Номинация «Этнографический сувенир». Автор: Лебедева Нина Николаевна· Балаково – город пяти… Номинация «Линейка туристических сувениров города» Автор: МАУ ЦКОДМ «Молодежная инициатива»