В финале окружного этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир 2020» победили одиннадцать сувениров от Саратовской области
В 25-26 сентября в Екатеринбурге в рамках VIII Международного туристского форума «Большой Урал» состоялся финал окружных этапов Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» ПФО и «Большой Урал» 2020.
На оба окружных этапа в сумме заявлено 1434 изделия из 19 регионов страны. Из них в финал вышли авторы 587 изделий.
От Саратовской области в финале окружного этапа участвовало 33 сувенира, 11 из них были высоко оценены жюри и вышли в общероссийский финал, который состоится в ноябре в Уфе.
· Пряничная открытка «Виды Саратова». Номинация «Гастрономический сувенир». Автор: Бойко Екатерина Александровна
· Открытки экскурсионные «Мы первые! 12 фактов». Номинация «Идея туристического сувенира». Автор: Руфанов Вадим Николаевич.
· Набор магнитов с дополненной реальностью «Волга – река». Номинация «Идея туристического сувенира». Автор: Григорьева Екатерина Борисовна, ООО «Фиалка-экспресс».
· Книга-квест «Крепость на горах». Номинация «Сувенир города». Автор: Наталья Дегтярёва.
· Поло с достопримечательностями и знаменитостями города Балаково. Номинация «Сувенир города». Автор: МАУ ЦКОДМ «Молодежная инициатива»
· Брошюра для сборки 3D модели музея истории г.Балаково. Номинация «Сувенир музея». Автор: Вдовин Игорь Викторович
· Открытки почтовые «Привет из России». Номинация «Сувенир региона». Автор: Руфанов Вадим Николаевич.
· «Эх, хорошо семье в деревне жить!». Номинация: «Сувенир-игрушка». Автор: Иванова Надежда Владимировна, МУК «Городской культурный центр».
· Свистулька керамическая. Номинация «Сувенир-игрушка». Автор: Валеев Сергей Русланович, АНО «Палата ремесел Саратовской области».
· Саратовские свистульки с водой. Номинация «Этнографический сувенир». Автор: Лебедева Нина Николаевна
· Балаково – город пяти… Номинация «Линейка туристических сувениров города» Автор: МАУ ЦКОДМ «Молодежная инициатива»