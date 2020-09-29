29 сентября 2020 ВТОРНИК
Новости
20:06 | 28 сентября
Рейтинг лучших средств от акне снова возглавила голубая сыворотка Aсne Remover от Lefami Femfatal
17:45 | 28 сентября
Новую линейку моторных масел Texaco Delo® 600 ADF выпустила на рынок Chevron
17:00 | 28 сентября
Подведены итоги IV Всероссийского открытого конкурса пианистов имени С. С. Бендицкого
16:15 | 28 сентября
Владимир Потанин: «Нужно пересмотреть подходы безопасности на объектах на вечной мерзлоте»
16:10 | 28 сентября
Регулярная комплексная дезинфекция проводится на всех железнодорожных вокзалах ПривЖД
16:07 | 28 сентября
ПАО «Северсталь» использует защитные технологии KAVACA для сокращения расходов
15:18 | 28 сентября
В Саратове, Балашове и Энгельсе прошли рейды по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте
14:15 | 28 сентября
Молодые железнодорожники выиграли грант на создание электронного альбома о ветеранах Великой Отечественной войны
13:19 | 28 сентября
Железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова будет временно закрыт в ночь с 28 на 29 сентября
12:32 | 28 сентября
До конца года будет оцифровано пятьдесят экземпляров книжных памятников из фонда Областной универсальной научной библиотеки
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Подведены итоги IV Всероссийского открытого конкурса пианистов имени С. С. Бендицкого

Новости


В этом году IV Всероссийский открытый конкурс пианистов имени С.С. Бендицкого в рамках Детских и юношеских ассамблей искусств – 2020 проходил с апреля по сентябрь в заочной форме по видеозаписям.

В связи с введением ограничительных мер изменились и сроки проведения конкурса. Отборочный тур проходил в заочной форме с 20 по 24 апреля 2020 года. Конкурсные прослушивания первого и второго туров для участников трех возрастных групп прошли в сентябре. Для участников самой старшей возрастной группы конкурсные прослушивания не проводились; не состоялся и традиционный гала-концерт.

Всего в конкурсе приняло участие 108 молодых музыкантов от 10 до 25 лет из Саратова и Саратовской области, городов Москвы, Брянска, Волгограда, Вологды, Калуги, Липецка, Нижнего Новгорода, Рязани, Сызрани, Тулы, Невинномысска Ставропольского края; Архангельской, Рязанской, Волгоградской, Нижегородской областей, Республики Казахстан и Республики Беларусь.

Жюри конкурса возглавил заведующий кафедрой специального фортепиано Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова, народный артист Российской Федерации, профессор Альберт Тараканов.

В конкурсных прослушиваниях первого и второго туров приняло участие 55 конкурсантов.

По итогам дистанционной работы жюри 12 исполнителям были присвоены звания лауреатов; 15 пианистов стали дипломантами конкурса. Специальным призом «Надежда» отмечена 10-летняя учащаяся Детской школы искусств №1 г. Вольска Саратовской области Варвара Федотова (преподаватель - Пахомова И.Н.).