Подведены итоги IV Всероссийского открытого конкурса пианистов имени С. С. Бендицкого

просмотров: 194

В связи с введением ограничительных мер изменились и сроки проведения конкурса. Отборочный тур проходил в заочной форме с 20 по 24 апреля 2020 года. Конкурсные прослушивания первого и второго туров для участников трех возрастных групп прошли в сентябре. Для участников самой старшей возрастной группы конкурсные прослушивания не проводились; не состоялся и традиционный гала-концерт.Всего в конкурсе приняло участие 108 молодых музыкантов от 10 до 25 лет из Саратова и Саратовской области, городов Москвы, Брянска, Волгограда, Вологды, Калуги, Липецка, Нижнего Новгорода, Рязани, Сызрани, Тулы, Невинномысска Ставропольского края; Архангельской, Рязанской, Волгоградской, Нижегородской областей, Республики Казахстан и Республики Беларусь.Жюри конкурса возглавил заведующий кафедрой специального фортепиано Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова, народный артист Российской Федерации, профессор Альберт Тараканов.В конкурсных прослушиваниях первого и второго туров приняло участие 55 конкурсантов.По итогам дистанционной работы жюри 12 исполнителям были присвоены звания лауреатов; 15 пианистов стали дипломантами конкурса. Специальным призом «Надежда» отмечена 10-летняя учащаяся Детской школы искусств №1 г. Вольска Саратовской области Варвара Федотова (преподаватель - Пахомова И.Н.).