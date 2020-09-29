Владимир Потанин: «Нужно пересмотреть подходы безопасности на объектах на вечной мерзлоте»

просмотров: 208

Этот фактор, по мнению предпринимателя, требует особого внимания не только на уровне компании, но на мировом уровне, поскольку затрагивает все предприятия, ведущие деятельность в Арктике.«Фундаменты зданий, построенных на вечной мерзлоте в принципе, подлежат перемещениям. К этому всегда спокойно относились – переместились, закрепили. Даже стандарты мониторинга, проверки такого рода сооружений были более мягкими. Ситуация, с которой мы столкнулись, показывает, что необходимо пересматривать подходы к строительству, мониторингу и обеспечению безопасности на всех объектах, расположенных на вечной мерзлоте», - сказал Потанин.