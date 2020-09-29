Владимир Потанин: «Нужно пересмотреть подходы безопасности на объектах на вечной мерзлоте»
Одной из основных причин аварии в Норильске стало таяние вечной мерзлоты. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил президент «Норникеля» Владимир Потанин.
Этот фактор, по мнению предпринимателя, требует особого внимания не только на уровне компании, но на мировом уровне, поскольку затрагивает все предприятия, ведущие деятельность в Арктике.
«Фундаменты зданий, построенных на вечной мерзлоте в принципе, подлежат перемещениям. К этому всегда спокойно относились – переместились, закрепили. Даже стандарты мониторинга, проверки такого рода сооружений были более мягкими. Ситуация, с которой мы столкнулись, показывает, что необходимо пересматривать подходы к строительству, мониторингу и обеспечению безопасности на всех объектах, расположенных на вечной мерзлоте», - сказал Потанин.