ПАО «Северсталь» использует защитные технологии KAVACA для сокращения расходов

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Также отмечено, что продлены эксплуатационный и межсервисный периоды обслуживания кондиционеров, качественно улучшены условия труда, сокращен выброс аммиака, снижено негативное воздействие производства на окружающую среду. Как итог, на «Северстали» принято решение о внедрении технологии KAVACA в производственные процессы.Став партнерами, Кавача Индастриал РУС и ПАО «Северсталь» реализовали в 2020 году уже на трех горно-обогатительных предприятиях комбината шесть экспериментальных запусков по внедрению технологий защиты. Ведутся наблюдения, насколько будут увеличены эксплуатационный и межремонтный периоды, облегчится техническое обслуживание и другие параметры.Казакевич Георгий Александрович, директор Официального представительства "Nanoshine Group Corp" в России - ООО "Кавача РУС"