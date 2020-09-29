ПАО «Северсталь» использует защитные технологии KAVACA для сокращения расходов
Оптимизация расходов – важный результат использования на предприятиях ПАО «Северсталь» защитных технологий KAVACA. В рамках акселератора от ПАО «Северсталь» компания КАВАЧА РУС в 2019 году провела на производственных площадках комбината три технологических эксперимента. Специалистами, подсчитавшими экономические показатели, были сделаны следующие выводы: на 42% уменьшились расходы только после применения KAVACA на кондиционерах.
Также отмечено, что продлены эксплуатационный и межсервисный периоды обслуживания кондиционеров, качественно улучшены условия труда, сокращен выброс аммиака, снижено негативное воздействие производства на окружающую среду. Как итог, на «Северстали» принято решение о внедрении технологии KAVACA в производственные процессы.
Став партнерами, Кавача Индастриал РУС и ПАО «Северсталь» реализовали в 2020 году уже на трех горно-обогатительных предприятиях комбината шесть экспериментальных запусков по внедрению технологий защиты. Ведутся наблюдения, насколько будут увеличены эксплуатационный и межремонтный периоды, облегчится техническое обслуживание и другие параметры.
Казакевич Георгий Александрович, директор Официального представительства "Nanoshine Group Corp" в России - ООО "Кавача РУС"