Регулярная комплексная дезинфекция проводится на всех железнодорожных вокзалах ПривЖД

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На железнодорожных вокзалах в Саратове, Астрахани, Волгограде, Аткарске, Балакове, Волжском, Арчеде, Урюпинске, Петровом Вале, Котельникове, Урбахе, Ершове, Пугачевске, Озинках и Верхнем Баскунчаке проводится регулярная санитарно-дезинфекционная обработка.Мероприятия реализуются с учётом рекомендаций Роспотребнадзора для минимизации риска заражения граждан инфекционными заболеваниями. При обработке используются высокоэффективные дезинфицирующие средства, которые предназначены для обеззараживания различных поверхностей и безопасны для людей и животных. Наряду с этим во всех вокзальных помещениях проводится тщательная ежедневная уборка с применением моющих средств.Напоминаем, что на всех вокзалах Приволжской магистрали функционируют санитайзеры с антисептическими средствами для обработки рук, постоянно ведется информирование граждан о необходимости соблюдать личную гигиену и социальную дистанцию.Сотрудникам вокальных комплексов измеряют температуру тела в начале каждого рабочего дня. Возможность бесконтактной термометрии также предусмотрена для всех посетителей вокальных комплексов.Информационные указатели и стикеры напоминают пассажирам о необходимости соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра. Соответствующая разметка нанесена в зонах наибольшего скопления людей: у входных досмотровых групп, у информационных табло и справочных стоек, в кассовых залах и на платформах. На креслах в залах ожидания наклеены особые знаки с просьбой оставлять свободным соседние места.Кроме того, для удобства пассажиров на вокзалах организована реализация средств индивидуальной защиты. Приобрести набор из маски, перчаток и кожного антисептика можно в комнатах отдыха, а также в справочных железнодорожных вокзалов. О данной возможности информируют специальные стикеры.