В Саратове, Балашове и Энгельсе прошли рейды по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте

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Мобильные группы появились сразу в нескольких точках скопления транспорта: Мирном переулке, железнодорожном вокзале и автовокзале.Глава ведомства отметил, что в последнее время водители и пассажиры расслабились и перестали соблюдать масочный режим: «При себе имеют маски практически все, но держат их в сумках и карманах. Когда говоришь о том, что нужно носить маску, пассажиры их показывают. То есть, понимают – без маски нельзя. Мы видим, едва ли половина пассажиров надевают маску в транспорте. А ведь это здоровье - свое и других пассажиров. Жаль, что не все это понимают!».На привокзальной площади вначале рейда сразу «попалось» трое водителей без маски. У одного маршрут был в соседний город, двое других курсировали по городским маршрутам. На всех троих были составлены протоколы. Проведены беседы.На Саратовском автовокзале всеми лицами, находящимися на территории автовокзала, соблюдался масочный режим. Продажа масок здесь осуществляется в кассах, а также в других пунктах розничной торговли. Пассажиры, находящиеся внутри здания автовокзала и прилегающей территории, периодически информируются по громкоговорящей связи о необходимости ношения масок. Посадочные контролеры при отправлении автобусов от перронов автовокзала следят за наличием масок у пассажиров, проходящих в салон автотранспортных средств.Иван Козаченко предупредил, что такие рейды были и будут регулярными. Так что лучше не надеяться на авось, а соблюдать масочный режим. Также рейды прошли не только в областном центре, но и в Балашове и Энгельсе.