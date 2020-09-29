Молодые железнодорожники выиграли грант на создание электронного альбома о ветеранах Великой Отечественной войны

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Он был представлен в рамках конкурса молодёжных инициатив на Х форуме "Форсаж-2020", проводимом при поддержке министерства энергетики Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодёжи. В рамках проекта предполагается сформировать электронный альбом "Живая книга памяти", в который войдут видеосюжеты о железнодорожниках-свидетелях Великой Отечественной войны.Идея проекта принадлежит председателю первичной профсоюзной организации Саратовского регионального центра связи Наталии Перескоко и начальнику вагона-лаборатории Приволжского центра метрологии Василию Михайлову.Созданный в электронном виде альбом будет передан внукам и правнукам ветеранов. Кроме того, собранные материалы планируется использовать на "Уроках мужества" в школах в целях патриотического воспитания подрастающего поколения.Завершить реализацию проекта планируется в 2021 году.