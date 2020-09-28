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Локомотивом совершенствования отрасли автотехобслуживания должна стать Комиссия «ОПОРЫ России»

Новости
В рамках трехдневного Съезда лидеров «ОПОРЫ России», проходившего при поддержке Правительства Ульяновской области, состоялся круглый стол «Вопросы совершенствования системы автотехобслуживания в Российской Федерации».

Локомотивом совершенствования отрасли автотехобслуживания должна стать Комиссия «ОПОРЫ России»

Организатором события в Ульяновске выступила Комиссия «ОПОРЫ России» по автотехобслуживанию, пригласив на встречу представителей госструктур, профессиональных объединений рынка, организаций финансового сектора и предпринимателей, работающих в сфере автотехобслуживания из различных субъектов РФ.

На круглом столе участники обсудили наиболее актуальные проблемы отрасли. Как заявил Сергей Тимофеев, председатель Комиссии «ОПОРЫ России» по автотехобслуживанию, назрела потребность в разработке плана оздоровления отрасли. Сергей Зубриський, президент Национальной Ассоциации предприятий технического обслуживания транспортных средств «НАПТО», подчеркнул необходимость разработки и внедрения производственных стандартов на предприятиях технического сервиса, применения современных технологий ремонтных работ за счет доступа к информации заводов-изготовителей, совершенствования контроля качества оказываемых услуг и используемых запасных частей.

Обсуждая меры поддержки занимающихся техосмотром транспортных средств компаний малого и среднего бизнеса, участники поддержали предложение Андрея Шарова, вице-президента «Ассоциации НП «ОПОРА», разработать Программу развития отрасли для создания благоприятных условий ведения бизнеса и повышения ее инвестиционного климата.

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