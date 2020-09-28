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Юбилей бренда Viatti: 10 лет на рынке

Новости
10 лет назад, в начале сентября 2010 года, на производственных мощностях Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES была произведена первая шина Viatti

Юбилей бренда Viatti: 10 лет на рынке

В основу продукции бренда тогда и сейчас легли – использование эксклюзивных немецких технологий и адаптация к российским дорогам. Вся продукция бренда соответствует высоким международным стандартам качества.

В 2010 году было всего 3 линейки шин Viatti: летняя легковая Viatti Strada Asimmetrico (V-130), летняя для внедорожников и кроссоверов Viatti Bosco A/T (V-237) и зимняя нешипуемая Viatti Brina (V-521).

В 2020 году у бренда Viatti появилось уже 9 линеек шин, в том числе шины для легких грузовиков. В ассортименте около 200 наименований из которых автовладельцы смогут подобрать себе шины в зависимости от характеристик и условий эксплуатации. Сегодня шины Viatti представлены не только в России, но и в других 40 странах мира.

«За 10 лет шины бренда Viatti завоевали доверие российских и зарубежных автопроизводителей и автомобилистов, прошли проверку российскими дорогами и стали регулярными участниками экспертных рейтингов», – отметил Игорь Маргушов, и.о. заместителя директора по продажам Торгового дома «Кама».

К продукции бренда Viatti поддерживается постоянных интерес среди автовладельцев. В первой половине 2020 года 62% покупателей интернет-магазина выбрали шины Viatti. А в 2019 году, линейка Viatti Strada Asimmetrico попала в тройку самых популярных летних шин среди пользователей «Яндекс.Маркет».
Шины Viatti регулярно становятся лауреатами различных премий. В 2020 году в рамках XXVII Международной специализированной выставки «Нефть, газ. Нефтехимия» в номинации «Продукция с новыми или улучшенными характеристиками» победила шина 255/50R19 Viatti Bosco H/T. В 2019 году в республиканском конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» победу одержала шина 235/60R18 Viatti Bosco S/T, а дипломантом стала шина 235/60 R18 Viatti Bosco Nordico.


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