25 сентября 2020 ПЯТНИЦА
Новости
15:23 | 25 сентября
2 октября пройдет техническая проверка системы оповещения населения
15:04 | 25 сентября
Рейтинг кредитоспособности на уровне «BBB»: «Интерлизинг» подтверждает свою надежность
15:02 | 25 сентября
Яков Шляпочник рассмотрел в докладе главные принципы построения алгоритмических торговых систем
14:37 | 25 сентября
Ирина Седова осмотрела ход капитального ремонта театра кукол "Теремок"
13:45 | 25 сентября
Саратовская область налаживает деловое сотрудничество с Узбекистаном
12:48 | 25 сентября
В Саратове завершилось экспонирование Шестой межрегиональной академической выставки-конкурса «Красные ворота / Против течения»
12:00 | 25 сентября
В Саратов прибыл прибыл 51 столичный троллейбус
10:51 | 25 сентября
В Саратове открывается выставка к 100-летию музея Н.Г. Чернышевского «Начало. Рождение музея»
09:56 | 25 сентября
В Вольске женщина убила сожителя
09:10 | 25 сентября
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Рейтинг кредитоспособности на уровне «BBB»: «Интерлизинг» подтверждает свою надежность

Новости
Рейтинг кредитоспособности на уровне «BBB»: «Интерлизинг» подтверждает свою надежность


Лизинговая компания «Интерлизинг» впервые получила рейтинг кредитоспособности на уровне «ВВВ». Его присвоило рейтинговое агентство «Эксперт РА», оценив масштаб бизнеса компании на российском лизинговом рынке, развитую сеть продаж, уверенный рост на протяжении 2018-2019 гг., приемлемый уровень диверсификации бизнеса по сегментам при высокой ликвидности данного имущества, низкую зависимость от крупнейшего поставщика, синергетический эффект от сотрудничества с ГК УРАЛСИБ и хороший потенциал последующего расширения присутствия на рынке.

Кредитный рейтинг на уровне «ВВВ», отметил Евгений Кочуров, финансовый директор компании «Интерлизинг», соответствует ожиданиям компании. Он поможет с уверенностью реализовывать стратегию по диверсификации источников фондирования. Гендиректор компании «Интерлизинг» Сергей Савинов подчеркнул: получение рейтинга кредитоспособности на уровне «ВВВ» – подтверждение надежности и привлекательности компании для ее партнеров, клиентов и инвесторов.