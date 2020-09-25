Рейтинг кредитоспособности на уровне «BBB»: «Интерлизинг» подтверждает свою надежность

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Кредитный рейтинг на уровне «ВВВ», отметил Евгений Кочуров, финансовый директор компании «Интерлизинг», соответствует ожиданиям компании. Он поможет с уверенностью реализовывать стратегию по диверсификации источников фондирования. Гендиректор компании «Интерлизинг» Сергей Савинов подчеркнул: получение рейтинга кредитоспособности на уровне «ВВВ» – подтверждение надежности и привлекательности компании для ее партнеров, клиентов и инвесторов.