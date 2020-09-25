Рейтинг кредитоспособности на уровне «BBB»: «Интерлизинг» подтверждает свою надежность
Лизинговая компания «Интерлизинг» впервые получила рейтинг кредитоспособности на уровне «ВВВ». Его присвоило рейтинговое агентство «Эксперт РА», оценив масштаб бизнеса компании на российском лизинговом рынке, развитую сеть продаж, уверенный рост на протяжении 2018-2019 гг., приемлемый уровень диверсификации бизнеса по сегментам при высокой ликвидности данного имущества, низкую зависимость от крупнейшего поставщика, синергетический эффект от сотрудничества с ГК УРАЛСИБ и хороший потенциал последующего расширения присутствия на рынке.
Кредитный рейтинг на уровне «ВВВ», отметил Евгений Кочуров, финансовый директор компании «Интерлизинг», соответствует ожиданиям компании. Он поможет с уверенностью реализовывать стратегию по диверсификации источников фондирования. Гендиректор компании «Интерлизинг» Сергей Савинов подчеркнул: получение рейтинга кредитоспособности на уровне «ВВВ» – подтверждение надежности и привлекательности компании для ее партнеров, клиентов и инвесторов.