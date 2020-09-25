Яков Шляпочник рассмотрел в докладе главные принципы построения алгоритмических торговых систем
Компания «Алго капитал» организовала онлайн-конференцию «Методы количественного инвестирования на финансовых рынках». Одним из спикеров мероприятия стал успешный предприниматель, менеджер, инженер-физик Яков Шляпочник. Он представил для обсуждения доклад о практических аспектах количественного инвестирования и построения эффективно работающих алгоритмических торговых стратегий.
Очень подробно эксперт рассмотрел в работе ключевые принципы построения алгоритмических торговых систем, в числе которых основные принципы эффективной аллокации капитала и подготовки Market Data, проблемы оверфиттинга, стратегии с абсолютной (alpha) доходностью, возможность создания смешанных портфелей на базе основной технологии, использование ликвидных инструментов. Также эксперт акцентировал внимание на методах повышения коэффициента Шарпа и использовании альфа-стратегии в комбинированных инвестиционных продуктах.