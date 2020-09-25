Яков Шляпочник рассмотрел в докладе главные принципы построения алгоритмических торговых систем

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Очень подробно эксперт рассмотрел в работе ключевые принципы построения алгоритмических торговых систем, в числе которых основные принципы эффективной аллокации капитала и подготовки Market Data, проблемы оверфиттинга, стратегии с абсолютной (alpha) доходностью, возможность создания смешанных портфелей на базе основной технологии, использование ликвидных инструментов. Также эксперт акцентировал внимание на методах повышения коэффициента Шарпа и использовании альфа-стратегии в комбинированных инвестиционных продуктах.