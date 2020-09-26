2 октября пройдет техническая проверка системы оповещения населения

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С целью проверки работоспособности кратковременно будут включены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!». После выключения электросирен по средствам радиовещания будут переданы речевые сообщения о проведении технической проверки.В период проведения технической проверки средств оповещения населению области необходимо соблюдать спокойствие, включить радиотрансляционные точки, радиоприемники, настроенные на местные радиостанции, и прослушать сообщения, передаваемые оперативным дежурным Саратовской области.