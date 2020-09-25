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Ирина Седова осмотрела ход капитального ремонта театра кукол "Теремок"

Новости
Ирина Седова осмотрела ход капитального ремонта театра кукол "Теремок"


Заместитель председателя правительства Саратовской области Ирина Седова осмотрела ход капитального ремонта здания всеми любимого Саратовского театра кукол "Теремок". Напомним, что ремонтные работы ведутся в рамках нацпроекта "Культура" и должны быть завершены в этом году.

На протяжении многих лет "Теремок" остаётся для саратовцев одним из самых любимых театров - и для детей, и для взрослых. Дети счастливы, а что ещё нужно родителям? Большой репертуар, талантливые актеры, завораживающие постановки, красочные декорации, выразительные куклы - все это всегда было связано с театром.

Сейчас уровень технической готовности объекта - 76%. Каркас сцены смонтирован. Завершаются фасадные работы по остеклению витражей, ведутся внутренняя отделка стен, электромонтажные работы, монтаж системы вентиляции и отопления. Завершается укладка плитки в холле 1 этажа. Ведутся работы по благоустройству территории. Темпы работ снижать нельзя.

В 2021 году театру кукол «Теремок» исполнится 85 лет. На юбилей зрители придут уже в капитально отремонтированное здание. До переезда в родной театр первые спектакли после пандемии будут проходить на сцене Саратовского областного дома работников искусств.