Ирина Седова осмотрела ход капитального ремонта театра кукол "Теремок"

просмотров: 72

На протяжении многих лет "Теремок" остаётся для саратовцев одним из самых любимых театров - и для детей, и для взрослых. Дети счастливы, а что ещё нужно родителям? Большой репертуар, талантливые актеры, завораживающие постановки, красочные декорации, выразительные куклы - все это всегда было связано с театром.Сейчас уровень технической готовности объекта - 76%. Каркас сцены смонтирован. Завершаются фасадные работы по остеклению витражей, ведутся внутренняя отделка стен, электромонтажные работы, монтаж системы вентиляции и отопления. Завершается укладка плитки в холле 1 этажа. Ведутся работы по благоустройству территории. Темпы работ снижать нельзя.В 2021 году театру кукол «Теремок» исполнится 85 лет. На юбилей зрители придут уже в капитально отремонтированное здание. До переезда в родной театр первые спектакли после пандемии будут проходить на сцене Саратовского областного дома работников искусств.