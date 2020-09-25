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Саратовская область налаживает деловое сотрудничество с Узбекистаном

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В Саратовской области с визитом побывала делегация Республики Узбекистан во главе с первым заместителем Хокима Самаркандской области Джамшедом Ураковым.

Основная цель – проведение переговоров с руководством Саратовской области для обсуждения ряда вопросов, касающихся межрегионального сотрудничества.

В первый день визита в Правительстве области состоялась встреча делегации с представителями исполнительных органов власти под председательством вице-губернатора – Председателя Правительства Саратовской области Александра Стрелюхина.

«Наши регионы продолжают системную работу по развитию экономических связей. Об этом свидетельствует неизменный рост двустороннего товарооборота. По итогам прошлого года объем взаимной торговли увеличился на 53,7% и составил порядка 49 млн долларов США. В первом полугодии текущего года его объем вырос почти на 45%. Положительная динамика также сохраняется при экспортно-импортных операциях. Учитывая созданную в Петровске ТОСЭР, где резидентам предоставляются беспрецедентные меры поддержки и налоговые льготы, а также возможности, которые дает особая экономическая зона для Саратовской области и Республики Узбекистан открываются новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества», - отметил Александр Стрелюхин.

Сегодня наиболее востребованными на рынке Узбекистана остаются масложировая продукция, удобрения, бытовая химия. Для повышения деловой активности и создания новых кооперационных связей, открытия совместных производств, инвестиционных проектов в регионе предусмотрен целый спектр налоговых льгот. На каждом этапе Корпорация развития Саратовской области оказывает адресную поддержку инвесторам.

Первый заместитель Председателя Правительства Саратовской области - министр финансов Вадим Ойкин отметил, что по итогам февральских переговоров с узбекистанскими партнерами была достигнута договоренность о создании на территории Саратовской области торгового дома Узбекистана. В качестве площадки рассматривается территория в Усть-Курдюмском муниципальном образовании.

Во второй день рабочего визита гости из Самарканда посетили логистический центр «Лидер», который был введен в строй в прошлом году. «Лидер» представляет собой современный складской комплекс, который предоставляет свои транспортные услуги, услуги по аренде офисных и складских помещений как местным компаниям, так и межрегиональным и зарубежным партнерам. Делегация осмотрела территорию комплекса и обсудила с представителями регионального министерства экономического развития, руководством Саратовского района возможности дальнейшего сотрудничества.

Также Джамшед Ураков с делегацией посетил школу и тепличное хозяйство в селе Константиновка Саратовского района. Это предприятие - одно из крупнейших производителей овощей закрытого грунта в регионе, площадь его теплиц составляет 36 га. Делегация побывала на строительстве нового блока теплиц площадью 3,4 га, в которых планируется выращивать томаты. Продукция очень востребована и пользуется спросом в Московской, Самарской, Ленинградской, Пензенской областях, республиках Татарстан и Башкортостан.

По итогам визита Джамшед Ураков отметил высокий производственный потенциал Саратовской области и выразил готовность к взаимовыгодному сотрудничеству.