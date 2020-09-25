В Саратове завершилось экспонирование Шестой межрегиональной академической выставки-конкурса «Красные ворота / Против течения».

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Передвижная выставка традиционно была представлена на двух площадках: в Саратовском Радищевском музее (Первомайская, 75) и галерее искусств «Эстетика» (3-19 сентября 2020). Зал художественного училища пока закрыт для выставок на карантин.В Саратове в рамках экспонирования выставки состоялось награждение лауреатов Премии имени К.С.Петрова-Водкина, учрежденной Правительством Саратовской области в содружестве с Российской академией художеств. В этом году лауреатами именных премий стали 5 саратовских авторов: художник и педагог Боголюбовского училища Федор Саликов, фотохудожник Юрий Набатов, живописец Владимир Ракчеев, художник-педагог Наталья Рогулина, балаковский художник Валерий Гаврилин, ульяновский живописец, народный художник России Виктор Сафронов. Лауреаты получили Диплом с государственной символикой Саратовской области и Российской академии художеств и денежное вознаграждение.Высокой награды был удостоен руководитель проекта Константин Худяков.«За многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие изобразительного искусства, художественного образования и культуры в Саратовской области, а также в связи с юбилеем — 75-летием со дня рождения» Константину Васильевичу Худякову был вручен Почетный знак Губернатора Саратовской области.Глава региона В.В.Радаев направил участникам выставки-конкурса «Красные ворота / Против течения» приветствие, в котором отмечалась значимость проекта для развития культуры и художественной жизни региона, большой вклад Поволжского отделения Российской академии художеств и его руководителя К.В.Худякова в продвижение и дальнейшее развитие масштабного проекта.В торжественном открытии выставки и награждении лауреатов именных премий приняли участие: заместитель председателя Правительства Саратовской области И.В.Седова, председатель комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике Саратовской областной Думы А.В.Лосина, министр культуры Т.А.Гаранина, генеральный директор Радищевского музея Л.Л.Калинина, народный художник России, академик РАХ А.В.Учаев, кураторы проекта: почетный член Российской академии художеств Е.В.Слухаева и член-корреспондент Российской академии художеств С.А.Кузнецова, художники-участники проекта, делегация деятелей культуры из Балаково.Были отмечены высокими наградами: театральный художник и дизайнер Михаил Гаврюшов, получивший Серебряную медаль Российской академии художеств за вклад в развитие отечественного искусства; пензенский художник Алексей Головченко, ставший лауреатом Премии имени И.Е.Репина; саратовские участники проекта «Архитектура, время и география» Галия Кушкумбаева - диплом Российской академии художеств, Наталья Рогулина — Благодарность РАХ - за серию работ в рамках экспериментальных Творческих мастерских Поволжского отделения РАХ и ТСХР.В соответствии с концепцией в передвижную выставку «Красные ворота / Против течения» были отобраны работы художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ставрополя, Краснодара, Ижевска, Пензы, Чебоксар, Уфы. Более 100 российских художников представили свое творчество в Москве. В Саратове к проекту присоединились более 30 саратовских художников и приглашенные ульяновские художники Виктор и Рубен Сафроновы. Передвижная выставка по мере продвижения по заявленному маршруту будет пополняться работами художников из регионов Поволжья.В рамках экспонирования выставки в Радищевском музее состоялся круглый стол.Ведущие: Константин Худяков и Светлана Кузнецова предложили участникам мероприятия историко-культурный формат, с экскурсом в историю создания проекта. Участники круглого стола: генеральный директор Радищевского музея Л.Л.Калинина, народный художник России, академик А.В.Учаев, почетный член РАХ Е.В.Слухаева, научные сотрудники музея, художники, арт-критики, делегация из Балаково.В 2001/2002 годах была проведена первая выставка «Красные ворота», которую организовали министерство культуры Саратовской области и Поволжское отделение РАХ (руководитель А.В.Учаев). В Академии художеств большую поддержку оказал президент РАХ З.К.Церетели и вице-президент РАХ, президент ТСХР Э.Н.Дробицкий. В первой выставке участвовали только академики и члены-корреспонденты РАХ, стажеры Творческих мастерских — порядка 40 человек, издан художественный альбом (80 стр.) Выставка была задумана как передвижная: стартовала в Саратове (2001), затем показана в Казани-Чебоксарах-Самаре-Волгограде, итоги подводили в Москве (2002). Проект был приурочен к открытию Поволжского отделения РАХ, имел большой общественный резонанс. Говорили о возрождении идеи передвижных выставок, необходимости масштабных межрегиональных проектов.Далее последовал большой перерыв – более 10 лет. Вторая выставка «Красные ворота» стала возможной лишь в 2012 году. Проектом стал заниматься новый руководитель Поволжского отделения РАХ К.В.Худяков со своей командой, с опорой на ресурс Творческого Союза художников России, с привлечением спонсоров, надежных партнеров. Появилась новая концепция: не только выставка, но и конкурс «Против течения», учреждены именные премии для поощрения современных талантливых авторов. С 2014 года стали предлагаться 10 тем-объектов, связанных с методикой Коменского.В настоящее время межрегиональная академическая выставка-конкурс «Красные ворота / Против течения», в соответствии с новой концепцией, проводится с периодичностью один раз в два года (2012, 2014, 2016, 2018, 2020) и предусматривает раскрытие и отражение средствами изобразительного искусства 100 фундаментальных и актуальных для первой половины ХХI века тем-объектов, составленных руководителем проекта и группой специалистов. В основе проекта - методика европейского просветителя 17 века Яна Амоса Коменского. Задача организаторов - через произведения художников начала XXI века отобразить многообразие окружающего мира природы и человеческих отношений, исследовать арт-процесс, оценить роль искусства в происходящих социально-политических процессах. С 2014 проводится конкурс по 10 темам из «Списка Коменского» (которые разыгрываются блоками) и издается арт-энциклопедия, в которой представлены работы не менее 400 современных авторов, прошедших конкурсный отбор, аналитическое исследование современного художественного процесса.Организаторы проекта: Творческий Союз художников России и Поволжское отделение Российской академии художеств при поддержке Министерства культуры РФ. ТСХР в 2020 году на реализацию проекта получил грант Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди»национального проекта «Культура». На средства гранта будет издан 4-й том арт-энциклопедии «Красные ворота / Против течения».Партнеры проекта: Московский Союз художников, НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ, Саратовский государственный художественный музей имени А.Н.Радищева, Саратовский областной Дом работников искусств, Галерея искусств «Эстетика», Музей актуального реализма (г. Тольятти), Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д.Эрьзи, Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Вятский художественный музей им. В.М. и А.М.Васнецовых при поддержке органов власти субъектов РФ: министерства культуры Саратовской области, министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия, министерства культуры Республики Татарстан, министерства культуры Кировской области.В 2020 году в выставке-конкурсе приняли участие представители из 20 регионов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, 11 регионов Приволжского федерального округа, приглашенные художники с Юга России, Калининграда, Эстонии. Экспертным советом в данный проект отобрано более 700 работ в арт-энциклопедию, 250 - в передвижную выставку (Москва-Саратов-Тольятти-Саранск-Казань-Киров).В формате Круглого стола обсуждались вопросы: что ждут художники от проекта, насколько он востребован, нужно ли менять формат с учетом меняющегося мира; вопросы взаимодействия с новейшими художественными практиками. В дискуссии приняли участие кураторы проекта, научные сотрудники музея, художники, представители СМИ.После Саратова передвижная выставка «Красные ворота / Против течения» будет экспонироваться в городе Тольятти в Музее Актуального реализма.Сообщает пресс-служба Поволжского отделения Российской академии художеств.