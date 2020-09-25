В Вольске женщина убила сожителя

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По данным следствия, 30-летняя женщина проживала вместе со своим 39-летним сожителей в частном домовладении, расположенном по 1-му Меловому переулку города Вольска. В ночь с 1 на 2 августа 2020 года между ними разразился скандал, причиной которого стали подозрения мужчины в неверности сожительницы. Высказав накопившиеся претензии, он направился в комнату, а сожительница схватила на столе нож и нанесла ему удар в спину. Мужчина дошел до комнаты и упал на кровать вниз лицом. Сожительница проследовала за ним и нанесла еще один удар в область спины, а когда мужчина перевернулся, несколько раз ударила его в область груди. Смерть потерпевшего наступила в результате проникающих колото–резаных ранений с повреждением сердца, легкого, подключичной вены, осложнившихся массивной кровопотерей. Осознав, что мужчина скончался, она закрыла его тело пледом и покинула домовладение. Вернувшись, домой утром, женщина позвонила в полицию и заявила, что обнаружила в жилище безжизненное тело. Прибывшие на место сотрудники полиции и СК провели комплекс следственных действий, позволивший восстановить обстоятельства произошедшего. Под тяжестью собранных доказательств, она рассказала о совершенном преступлении.Вину в содеянном обвиняемая признала полностью. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Следственным органом собраны достаточные доказательства, подтверждающие совершение обвиняемой инкриминируемого ей деяния. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.