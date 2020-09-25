25 сентября 2020 ПЯТНИЦА
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15:23 | 25 сентября
2 октября пройдет техническая проверка системы оповещения населения
15:04 | 25 сентября
Рейтинг кредитоспособности на уровне «BBB»: «Интерлизинг» подтверждает свою надежность
15:02 | 25 сентября
Яков Шляпочник рассмотрел в докладе главные принципы построения алгоритмических торговых систем
14:37 | 25 сентября
Ирина Седова осмотрела ход капитального ремонта театра кукол "Теремок"
13:45 | 25 сентября
Саратовская область налаживает деловое сотрудничество с Узбекистаном
12:48 | 25 сентября
В Саратове завершилось экспонирование Шестой межрегиональной академической выставки-конкурса «Красные ворота / Против течения»
12:00 | 25 сентября
В Саратов прибыл прибыл 51 столичный троллейбус
10:51 | 25 сентября
В Саратове открывается выставка к 100-летию музея Н.Г. Чернышевского «Начало. Рождение музея»
09:56 | 25 сентября
В Вольске женщина убила сожителя
09:10 | 25 сентября
Вольский драмтеатр покажет в Москве спектакль «Маленькие трагедии»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Вольский драмтеатр покажет в Москве спектакль «Маленькие трагедии»

Новости


С 3 по 11 октября впервые пройдет Международный московский театральный фестиваль «Премия Джигарханяна».

Он учрежден в ознаменование вклада бессменного художественного руководителя Армена Джигарханяна в отечественное искусство и культуру, приурочен к 85-летнему юбилею Народного артиста СССР и 25-летнему юбилею театра.

Программа фестиваля составлена из спектаклей, отобранных на конкурсной основе из числа присланных заявок театров.

Показ спектакля «Маленькие трагедии» состоится 9 октября на основной сцене театра Джигарханяна. Начало в 19.00. Победителей и лауреатов фестиваля наградят дипломами и памятными знаками. Главная награда – Гран-при – право на реализацию своего проекта на сценической площадке театра.