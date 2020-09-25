Вольский драмтеатр покажет в Москве спектакль «Маленькие трагедии»

просмотров: 108

Он учрежден в ознаменование вклада бессменного художественного руководителя Армена Джигарханяна в отечественное искусство и культуру, приурочен к 85-летнему юбилею Народного артиста СССР и 25-летнему юбилею театра.Программа фестиваля составлена из спектаклей, отобранных на конкурсной основе из числа присланных заявок театров.Показ спектакля «Маленькие трагедии» состоится 9 октября на основной сцене театра Джигарханяна. Начало в 19.00. Победителей и лауреатов фестиваля наградят дипломами и памятными знаками. Главная награда – Гран-при – право на реализацию своего проекта на сценической площадке театра.