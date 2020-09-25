Александр Стрелюхин призвал усилить контроль за соблюдением масочного режима

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В частности, он отметил, что область уже шесть месяцев живет в режиме ограничительных мероприятий. В регионе за это время удалось наладить выпуск средств индивидуальной защиты и производство антисептиков, было организовано обучение школьников и студентов в дистанционном формате, после временной остановки возобновлена работа ряда предприятий.«Однако управлять инфекцией невозможно, - подчеркнул Александр Стрелюхин. – Именно поэтому еще раз напоминаю жителям области: масочный режим никто не отменял. Инфекция никуда не ушла. Но сейчас в общественных местах и транспорте практически нет людей в масках. Такая беспечность опасна! Мы очень сильно расслабились».В связи с этим Александр Стрелюхин поручил и.о министра транспорта и дорожного хозяйства Ивану Козаченко навести порядок в общественном транспорте и усилить контроль за соблюдением масочного режима и профилактических мер.