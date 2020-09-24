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По объему выделенных средств на нацпроект «Культура» регион находится на третьем месте в ПФО

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В 2020 году на реализацию национального проекта «Культура», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, предусмотрено 200,7 млн рублей.

По объему выделенных средств регион занимает третье место в ПФО. По уровню кассовых расходов в рамках национального проекта «Культура» Саратовская область находится на I месте в Приволжском федеральном округе. Об этом на заседании регионального Правительства рассказала министр культуры области Татьяна Гаранина.

В 2020 году впервые в Саратовскую область поступили средства на обеспечение инструментами и оборудованием 11 детских школ искусств (Ртищево, Новоузенск, Пугачев, Ершов, Калининск, Ивантеевка, Ровное, Аркадак, Самойловка, Святославка, Красный Кут) и областного колледжа искусств в объеме 55,8 млн рублей.

Оснащение музыкальными инструментами школ региона будет продолжено в 2022 и 2024 годах.

- Благодаря нацпроекту «Культура» улучшится качество образовательного процесса, что позволит добиваться одаренным детям более высоких результатов в конкурсах и фестивалях различных уровней, - подчеркнула Татьяна Гаранина.

Оснащение музыкальными инструментами в новом учебном году позволит перевести на обучение по предпрофессиональным программам в области искусств более 70% учащихся детских школах искусств, что соответствует среднему показателю по России – 69,6%.

В этом году Саратовская область вошла в Госпрограмму «Развитие образования», в рамках которой выделено 9,1 млн рублей на капремонт ДШИ п. Сенная Вольского района и ДХШ Саратова. На сегодняшний день обновленные школы готовы к приёму детей

Продолжается капитальный ремонт театра кукол «Теремок». Полностью обновлен фасад здания, завершаются отделочные работы в служебных помещениях, начата отделка зрительской части. Закуплено все театральное оборудование, изготовлены зрительские кресла. Объект планируется сдать к 1 декабря 2020г.

- Идет строительство нового Дома культуры в с. Семёно-Полтавка Ершовского района и капитальный ремонт 5 сельских домов культуры.

На сегодняшний день в селах Ивановка и Николаевка Ивантеевского района ремонт уже завершен. Работы по капитальному ремонту в остальных ДК вышли на финишную прямую.

В рейтинге регионов России по числу модернизированных кинозалов Саратовская область занимает второе место (36 кинозалов). К ним присоединяется социально-культурное объединение Озинского района. 1 сентября в учреждение поступила субсидия в размере 5 млн рублей.

Национальный проект призван расширить внедрение новых технологий в сферу культуры. Продолжается активное расширение сети виртуальных концертных залов в регионе. В настоящее время в Саратовской области функционируют 8 виртуальных залов. 6 из низ были открыты в 2019 году в рамках нацпроекта «Культура». В июне были завершены работы по созданию еще трех концертных залов: в Аткарском Доме культуры и ДШИ в городах Шиханы и Новоузенск. В планах на 2021- 2022 годы - создание ещё двух залов в Петровске и Энгельсе.

Областной музей краеведения готов к созданию мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам. Это позволит посещать музей, не выходя из дома, что в современных условиях стало особенно актуальным.

В первом полугодии 2020 года оцифровано 30 экземпляров книжных памятников из фонда Областной универсальной научной библиотеки. Всего до конца года в соответствии с показателями нацпроекта будет оцифровано 50 экз.

Наряду с нацпроектом, на территории области уже четвертый год реализуются мероприятия федерального проекта «Культура малой Родины».

В этом году в проекте «Местный дом культуры» участвуют 16 объектов. На реализацию проекта предусмотрено 47,7 млн рублей. На сегодняшний день в 100%-ном объеме выполнены работы на всех 16 объектах. В учреждениях культуры отремонтированы кровли, обновлены фасады, произведен текущий ремонт фойе, зрительных залов, служебных помещений и санузлов. Закуплено современное световое, звуковое оборудование, заменены зрительские кресла.

Всего за годы реализации этого проекта (2017-2020) отремонтировано 75 домов культуры на сумму почти 193 млн рублей.

В отремонтированных клубах число мероприятий увеличилось на 44%, выросло число клубных формирований и участников в них, в два раза увеличилась посещаемость культурно-досуговых учреждений.
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