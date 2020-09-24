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Мошенники предлагают телезрителям платные услуги от имени РТРС

Новости


На горячую линию РТРС стали поступать тревожные сигналы о случаях мошенничества с установкой оборудования для приема ЦЭТВ в квартирах телезрителей.

Мутные субъекты, представляясь сотрудниками РТРС, предлагают за 2,5-4 тысячи рублей настроить приставки и антенны. В ряде случаев жулики начинают с «соцопроса о качестве вещания» и далее предлагают купить у них оборудование по завышенной цене.

Пресс-служба РТРС напоминает, что предприятие не занимается установкой и продажей приемного оборудования. Такие услуги могут оказывать сервисные службы. Однако если они представляются сотрудниками РТРС, то это явный обман, за которым может скрываться мошенничество.

Настройка приставки или телевизора для приема цифрового телевидения не требует специальных знаний. На телевизоре достаточно включить функцию «автопоиск», и он найдет все каналы. Приставку надо подключить к телевизору соответствующими кабелями и включить функцию «автопоиск» на приставке. Правда, все это сработает, если правильно установлена приемная антенна. И вот с этим, как показывает анализ звонков, у зрителей и возникают главные сложности.

Антенны бывают комнатные и наружные. Комнатная размещается в квартире и подходит, если телебашня расположена в прямой видимости. Если расстояние до башни более 10 км, нужна наружная. Ее устанавливают на балконе, фасаде или крыше.

По принимаемым частотам антенны делятся на метровые (аналоговые каналы), дециметровые (цифровые каналы) и всеволновые («аналог» и «цифра»). К 2019 году более 12 млн россиян принимали «аналог» в метровом диапазоне: на антенны типа «усы» или «полька» («сушилка»). Для приема «цифры» они неэффективны. Те, кто не успел обновить свое оборудование и попытался настроить «цифру» на новом приемнике со старой антенной, столкнулись с периодическим пропаданием телесигнала. Прежняя антенна что-то ловит, но не всегда. Проблему решает только замена антенны на дециметровую. Самый подходящий тип — «елка».

Самостоятельно установить наружную антенну могут далеко не все зрители. И тогда действительно требуется помощь антенных служб. Это самостоятельные организации, которые не имеют отношения к РТРС. Тем не менее, владельцы пунктов сервисного обслуживания оборудования для приема цифрового эфирного телевидения могут добавить свою компанию на карту цифрового ТВ (https://карта.ртрс.рф/).

Для поиска адреса ближайшего сервиса нужно поставить на интерактивной карте галочку в строке «Сервисы» и выбрать подходящий значок с отверткой и гаечным ключом. Сейчас на карте отмечено более тысячи антенных сервисов из всех регионов России.

Антенные службы помогают зрителям в установке приемного оборудования на коммерческой основе. Главное — понимать, за какую именно услугу и кому вы платите.
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