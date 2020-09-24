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Участники «Киновертикали 2020» получат профессиональные советы от российских киномастеров

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Оргкомитет VII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» приглашает юных участников и их творческих наставников присоединиться к просмотру утренней образовательной программы фестиваля. Она будет транслироваться на ютуб-канале «Киновертикаль Саратов» ежедневно с 5 по 9 октября 2020 года.

Зрителей ждут профессиональные советы сценариста и режиссера, руководителя детской киномастерской «Лучкино» Павла Морозова (г. Москва), мастер-классы режиссера, педагога по актерскому мастерству детской киношколы «Первый шаг в кино» Галины Максименко (г.Санкт-Петербург) и директора по связям с общественностью международного кинофестиваля «Ноль плюс» Александра Школенко (г.Тюмень).

В образовательной программе «Киновертикали 2020» будут также представлены лекции и мастер-классы саратовских кинематографистов Таисии Никитиной, Юрия Попова, Евгения Борисова, Марины Селивановой и художественного руководителя саратовского «Театра драмы, музыки и поэзии «БалаганчикЪ» Елены Смирновой.
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